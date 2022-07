Fipe denuncia il «dumping contrattuale» sul costo del personale in bar e ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

All’interno del settore di bar e ristoranti ci sono differenze marcate tra i contratti di lavoro. «Queste distorsioni, economiche e normative, generano fenomeni dannosi di concorrenza sleale tra le imprese e non premiano la professionalità che i migliori imprenditori del settore, giustamente, ricercano e favoriscono, anche favorendo motivazioni e prospettive professionali».

Una distorsione che si innesta tra l’altro in un contesto nel quale gli operatori affermano che sia sempre più difficile trovare manodopera qualificata per il settore.Un terzo del ristoratori ha cercato personale nel 2021 e ben il 64% ha dichiarato di aver avuto abbastanza o molta difficoltà nel reperirlo. Da qui la necessità di aumentare e migliorare l'offerta formativa da un lato, ma anche di cercare di agire sui salari con il cuneo fiscale e sugli orari di lavoro con regole chiare sulla turnazione del personale

Lo ha affermato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio (Federazione italiana dei pubblici esercizi), intervenendo al convegno “Dumping contrattuale: il caso dei Pubblici esercizi” organizzato nella sede del Cnel, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

« Per porre fine a questo fenomeno, i Contratti nazionali di lavoro delle organizzazioni più rappresentative devono costituire il riferimento – spiega Stoppani – per determinare le migliori condizioni di lavoro all’interno dei settori economici, contrastando la proliferazione dei Contratti sottoscritti con il criterio della sottrazione, che tolgono dignità al lavoro e impediscono la crescita delle competenze».

Secondo l’indagine effettuata in collaborazione con Adapt, infatti, «sono marcate» le differenze tra diversi contratti di settore. Se il contratto nazionale siglato nel 2018 da Fipe, utilizzato dalla maggioranza delle imprese e dei lavoratori, prevede per un cameriere di sala una retribuzione minima di circa 1.500 euro al mese lordi per 8 ore giornaliere, il secondo contratto censito per numero di lavoratori coinvolti, circa 11mila, si ferma a 1.300 euro mensili. Inoltre, la durata media del periodo di prova per un cameriere con contratto Fipe è di 30 giorni, mentre in altri casi si arriva addirittura a 140 giorni. Discorso analogo per quanto riguarda gli straordinari: il contratto Fipe-Confcommercio prevede una maggiorazione del 30%, mentre altri contratti si fermano al 15%.