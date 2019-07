Fipe lancia il “Manifesto della Ristorazione Sostenibile”

5' di lettura

Le risorse naturali sulla Terra si stanno esaurendo. Lo ho certificato il 28 luglio l’Earth Overshoot Day. Dal giorno dopo è cominciato, infatti, il sovrasfruttamento. Questo significa che la nostra domanda di aria, acqua e cibo ha superato la capacità del pianeta di rigenerare quelle risorse nel corso di un anno, e che da oggi inizieremo ad attingere alle riserve, consumando molto più di quello che dovremmo. L'umanità non le aveva mai consumate così velocemente. Il dato è stato diffuso dal Global Footprint Network, che controlla l'impronta ecologia dell'uomo. “Il fatto che l'Earth Overshoot day cada il 29 luglio significa che l'umanità sta utilizzando la natura 1,75 volte più velocemente di quanto gli ecosistemi riescano a rigenerarle”, si legge in una nota. “In poche parole, è come se l'umanità avesse bisogno di 1,75 pianeti per sopravvivere”. L'Italia è al nono posto fra gli stati che consumano più di quanto dovrebbero e ha terminato le risorse che può rigenerare in un anno già il 15 maggio scorso.



In questa giornata Fipe ha lanciato il Manifesto per una Ristorazione Sostenibile. “L'idea che il cibo non sia una merce qualsiasi ma un condensato di valori sociali culturali e ambientali – spiega Lino Stoppani, presidente Fipe – ha spinto la Federazione Italiana Pubblici Esercizi a diffondere delle vere e proprie linee guida per aiutare i professionisti in maniera concreta nella lotta allo spreco alimentare. Acquistare materie prime di qualità al giusto prezzo, valorizzare e formare il personale, incentivare i clienti a portare via quanto non viene consumato, sono solo alcune delle indicazioni che Fipe invita a seguire per rendere il settore davvero sostenibile”.

Il decalogo anti-spreco

Tuttavia, è fondamentale che la lotta allo spreco non riguardi solo i professionisti, ma tutti i cittadini impegnati nelle proprie cucine e, prima ancora, nel fare la spesa quotidianamente. Proprio per questo Fipe si è impegnata nella promozione e nella diffusione anche di un secondo testo, rivolto alle famiglie: un vero e proprio decalogo anti-spreco per sensibilizzare i cittadini ed educarli al riuso in cucina. Il breviario è stato realizzato in collaborazione con lo chef Franco Aliberti, che ha fatto della circolarità e dell'utilizzo di materie prime povere la sua filosofia.

Questi due documenti arrivano a tre anni dall'entrata in vigore della legge 166 contro lo spreco alimentare, “In questo periodo sono stati raggiunti importanti risultati in termini di gestione e recupero delle eccedenze lungo la filiera agroalimentare, con una crescita del 25% del cibo recuperato, grazie a una semplificazione delle procedure, ma anche per una migliorata sensibilità sul tema, che ha beneficiato dell'eredità di Expo Milano 2015 – dichiara l'on. Maria Chiara Gadda –. Per questo si è esteso il modello, oltre a cibo e farmaci, anche ad altri prodotti importanti per le famiglie come quelli per l'igiene o la cartoleria, e l'ultima novità è l'aggiunta dei libri. Ma la legge è diventata anche un modello culturale. Il rimpiattino di Fipe ne è un esempio positivo che ha coinvolto moltissimi ristoranti, e la sana abitudine di portare a casa quanto non consumato al pasto sta diventando una realtà anche in Italia”.

Nel progetto sono coinvolte tutte le associazioni aderenti a Fipe, oltre che interlocutori come Caritas e Banco Alimentare. “Siamo orgogliosi di sostenere con il nostro impegno le attività dedicate alla lotta allo spreco alimentare – dichiara lo chef Claudio Sadler, presidente dell'Associazione Le Soste –. Sprecare il meno possibile per un ristorante è anche un atto di sostenibilità che non si esaurisce col cibo: si possono recuperate anche tovaglie e posate che non possono più essere usate, elementi di arredamento e attrezzature che vengono sostituiti. Basta avere il coraggio di alzare il telefono e cercare nel proprio territorio chi potrebbe averne bisogno”.