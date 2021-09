Fire TV Stick 4K Max: Wi-Fi 6 e chip a quattro cervelli per la nuova chiavetta di Amazon

1' di lettura

É in preordine da ieri (le consegne partiranno dal 7 ottobre), costa a listino 64,99 euro e Amazon l'ha definita senza mezzi termini la sua migliore chiavetta di sempre per lo streaming. Fire TV Stick 4K Max, si legge nella nota stampa di annuncio del prodotto, è più potente del 40% rispetto al modello precedente grazie al nuovo processore quad-core da 1.8GHz con 2 Gbyte di memoria Ram dedicata. Il plus dichiarato? Le app si avviano più velocemente e la navigazione risulta essere più fluida.

Un altro grande pregio del nuovo Fire TV Stick è il supporto dello standard Wi-Fi 6 (assicurato da un chipset Mediatek), che garantisce la riproduzione video in 4K e in formato Hdr e Hdr10+, anche quando si utilizzano più dispositivi collegati tramite la rete senza fili. Da non trascurare, inoltre, anche la componente audio, per cui entrano in gioco le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos. Nella chiavetta è quindi integrato il telecomando vocale Alexa di ultima generazione per semplificare il contenuto desiderato e gestire i dispositivi connessi e compatibili presenti in casa, a cominciare ovviamente da gadget come Echo Studio o gli speaker Echo.

L'ultima primizia di Fire TV Stick 4K Max è infine la funzionalità Live View Picture-in-Picture, che permette di controllare le telecamere connesse senza interrompere la visione del televisore e visualizzare le immagini trasmesse dal videocitofono Ring quando qualcuno suona alla porta.