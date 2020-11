«Fireball», l'origine dei meteoriti in uno strepitoso documentario

Elegia americana

C'era invece meno bisogno, purtroppo, del nuovo film di Ron Howard, «Elegia americana», arrivato direttamente su Netflix.Tratto dal libro autobiografico di J.D. Vance, racconta di un ex marine che sta per avere l'occasione di ottenere il lavoro dei suoi sogni. Un problema familiare, però, lo farà tornare indietro nel tempo, alla sua infanzia e al difficile rapporto con la madre, che continua a essere particolarmente complicato.

Non manca l'ambizione a «Elegia americana», film che racconta tre generazioni di una famiglia emblematica della vita nella provincia degli Stati Uniti: l'idea di fare una panoramica sul “sogno americano” e le difficoltà per raggiungerlo è piuttosto chiara, ma il tutto vira su una narrazione carica di luoghi comuni e su passaggi retorici talmente esasperati da far risultare tutto quanto posticcio e difficile da digerire.

Glenn Close

C'è soltanto un aspetto che riesce a salvare questo prodotto, seppur in minima parte: la grandiosa performance di Glenn Close nei panni della nonna del protagonista e quella, inferiore ma comunque notevole, di Amy Adams in quelli della madre. Fatta eccezione per l'ottimo lavoro di queste due attrici, il resto è tutto dimenticabile.

Il talento del calabrone

Infine, una menzione per «Il talento del calabrone», film italiano di Giacomo Cimini disponibile su Amazon Prime Video.Si tratta di un thriller radiofonico, con protagonisti Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta, che fa tornare in mente il cult di Oliver Stone «Talk Radio», verso il quale ha diversi debiti.Non mancano spunti sulla contemporaneità e un ritmo più che discreto, ma il coinvolgimento risulta altalenante, soprattutto con l'approssimarsi della conclusione.Resta comunque un prodotto nostrano coraggioso e diverso dal solito, ma a cui manca la necessaria tenuta narrativa per appassionare fino in fondo.