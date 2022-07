Firenze, arrivano le case nella ex Manifattura

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà Anilla il nuovo nome dello storico edificio 7, originariamente destinato a magazzino, per non dimenticare l’identità dell’operaia che in Manifattura aveva il compito di mettere la fascetta (l’anilla appunto) ai sigari. Qui le ampie finestre, le doppie altezze e le terrazze saranno la connessione tra interno ed esterno con il compito di riconvertire l’architettura industriale in abitazioni moderne.

Con l’avvio della realizzazione delle abitazioni procede la riqualificazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi che cambierà il volto a un’ampia area di Firenze.

Tra il primo e il secondo palazzo, l’edificio 12 costruito negli anni Venti in stile industriale del tardo Ottocento - originariamente adibito al confezionamento dei prodotti finiti - e oggi ridisegnato dallo studio q-bic, arriveranno 45 unità di design. I due progetti, sviluppati su una superficie di 25mila mq di cui residenze, spazi commerciali, amenities e spazi pubblici, saranno pronti nel dicembre 2023. E i prezzi? Si parte da 390mila euro circa per i bilocali per arrivare ai 635mila euro dei loft e agli 860mila euro dei quadrilocali.

Finora l’investimento della joint venture M.T. - Manifattura Tabacchi, siglata a suo tempo tra Cassa depositi e prestiti e Aermont capital, ha raggiunto quota 110 milioni di euro, mentre oltre 200 milioni di euro sono previsti per le fasi successive. In totale 310 milioni di euro per uno dei maggiori sviluppi immobiliari in essere oggi in Italia.

«Il lancio delle residenze di Manifattura Tabacchi segna una nuova fase della storia di questo progetto – dice Michelangelo Giombini, ceo della società -. I nuovi appartamenti ricavati negli edifici storici propongono un concetto di abitare inedito a Firenze, prossimo al centro storico e con facile accesso alle infrastrutture della città, al verde del parco e a una serie di servizi appositamente pensati per i futuri residenti». La prima fase di commercializzazione delle unità abitative è già stata avviata con la realizzazione di una marketing suite.