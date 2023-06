Firenze: scomparsa bimba di 5 anni in ex hotel occupato. A maggio rissa per un alloggio

Nel marzo scorso nell’ex hotel c’è stata una maxi rissa con bastoni e bottiglie ed anche una scacciacani per contendersi un alloggio: furono denunciati quattro peruviani, tra i 20 e i 30 anni, due dei quali finiti in ospedale per contusioni.

Una prima ipotesi

Il generale Vitagliano ha spiegato che le indagini si stanno conducendo a 360 gradi. «Non abbiamo una pista in questo momento che possiamo considerare più importante, non escludiamo nulla, ma mi sento ragionevolmente di escludere che sia dentro l’edificio - ha affermato -. L’ipotesi è che siccome stava giocando possa essersi allontanata, magari seguendo un altro bambino, speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un’altra. L’ultima immagine delle telecamere evidente è che la bambina sia dentro ma non mi sento di escludere che sia uscita coperta da un adulto».

La pista

La mamma della bimba, Caterina, e la famiglia del fratello che vivono nello stesso stabile occupato nelle ultime settimane avrebbero avuto discussioni e screzi con altri inquilini. A fine maggio, insieme ad altri, sarebbero stati aggrediti e costretti a barricarsi in una stanza mentre alcuni occupanti cercavano di sfondare la porta, armati di coltelli. In quell’occasione una donna equadoriana si sarebbe gettata da una finestra facendo un volo di sette metri, senza tuttavia gravi conseguenze.



Convocato vertice in prefettura

«All’esito delle ricerche finora svolte, è stata convocata per le ore 15,30 di oggi una riunione della Cabina di regia, prevista nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. La riunione servirà per fare un punto di situazione con tutti i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca della minore”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla prefettura di Firenze.



Loading...