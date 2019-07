Firenze? É la città che spende di più in beni e attività culturali Sono le città del Sud a chiudere la classifica elaborata da OpenPolis, con una spesa procapite inferiore a 20 euro.Roma da sola ha il patrimonio culturale più ampio: 6.239 beni di Nicoletta Cottone

É Firenze - fra le città più popolose con oltre 200mila abitanti - ad avere la maggiore spesa in beni e attività culturali. La spesa procapite per la tutela e la valorizzazione nella città è di 117,51 euro. Seguono a distanza Trieste con 93,49 euro e Milanocon 81,18 euro. Poi ci sono Bologna (80,24 euro) e Venezia (74,33 euro). Roma è solo decima con 45,94 euro.

Maglia nera alle città del Sud

Sono le città del Sud a chiudere la classifica elaborata da OpenPolis, con una spesa procapite inferiore a 20 euro. Fanalino di coda è Napoli, a quota 13,53 euro. Poi fra le maglie nere spiccano Messina a 14,45, Palermo a 17,55, Bari a 18,97 euro e Catania a 19,85 euro.

Sono oltre 205mila i beni registrati

Il dossier evidenzia che secondo i dati del ministero dei Beni culturali contenuti nella mappa dei rischi, nel 2017 in Italia ci sono 205.443 beni culturali registrati, che si trovano nel 93% dei comuni del Belpaese. In pratica dei 7.983 comuni solo 575, pari al 7%, non hanno beni culturali nel territorio.

