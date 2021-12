Firenze, Hines apre lo studentato nella ex Manifattura Tabacchi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove funzioni e luoghi da vivere, spazi rinnovati per residenze, negozi e uffici. E da oggi prende forma anche lo studentato. Lo storico complesso dell’ex Manifattura Tabacchi di Firenze si lascia piano piano alle spalle 20 anni di abbandono per diventare un secondo cuore pulsante della città. Accanto alle aule di Polimoda, all’Accademia di Belle Arti – che qui ha spostato parte delle attività didattiche – e all’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh arriva una casa per gli studenti da 500 posti letto.

Sarà il colosso Usa Hines a riqualificare l’edificio, 16 mila metri quadrati che saranno gestiti da Aparto, società del gruppo americano specializzata nella gestione di case per studenti.

Con un investimento di 80 milioni di euro Hines riqualificherà l’edificio che delimita a ovest il perimetro della storica Manifattura. Oltre all’intervento di restauro dell’immobile, la cui costruzione risale al periodo tra il 1954 e il 1956, verrà anche predisposto un quinto piano per ampliare gli spazi a disposizione degli studenti con ulteriori stanze e luoghi in condivisione. Sarà un progetto dal sapore contemporaneo, ma che saprà preservare quello che è lo spirito industriale dell’architettura esistente. La residenza sarà completata nel 2024 con certificazione Leed Gold e servizi che andranno dalle aule studio alla palestra, dalla sala yoga a lavanderia e cinema.

«L’investimento fa parte della nostra strategia relativa al mondo degli studentati in Italia, che prevede una pipeline di 5mila posti letto in costruzione, ma che punta a un’ulteriore crescita a Milano, Roma e Bologna – dice Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia – Questo investimento è un trophy asset per gli studentati, sia per la posizione, in una città in cui abbiamo già investito (gli americani possiedono in città Palazzo Minerbetti dove è stato aperto l’hotel Il Tornabuoni e negozi di lusso, Ndr), sia perché inserito nel progetto vincente della Manifattura».

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex complesso nato negli anni Trenta per la produzione di sigari decolla grazie a due manager italiani ai vertici di gruppi internazionali per il nostro Paese e all’opera svolta da Cassa depositi e prestiti, che ha saputo attrarre i capitali esteri e facilitare la riconversione del sito ex industriale.