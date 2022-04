Firenze, nell’ex caveau apre la Spa dell’Helvetia & Bristol

La Spa è aperta non solo agli ospiti dell’hotel ma anche agli esterni sottoscrivendo una membership, e può essere riservata in esclusiva per eventi privati. «Dopo aver arricchito l’hotel con 25 nuove camere e suite – afferma Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato di Starhotels - oggi con la Spa l'Helvetia diventa a tutti gli effetti una destinazione nella destinazione, in grado di offrire un'esperienza di soggiorno esclusiva. Scoprire, durante gli scavi di realizzazione, che proprio qui sorgevano le Terme Capitoline della Florentia romana ci ha ispirato ancora di più nel fare una Spa ricca anche di storia, esattamente come l’albergo». Per Snow Group Italia è un primo, importante, passo: «Il know how del nostro gruppo - afferma il ceo Régis Boudon Doris - ci permette di radicare anche in Italia uno stile di gestione e promozione delle Spa impregnato nella realtà locale in cui operiamo».



Consigli24: idee per lo shopping Scopri tutte le offerte Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online