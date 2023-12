Firenze, la realtà aumentata dà voce alle opere di Santa Croce

Ascolta la versione audio dell'articolo

I visitatori del complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, scrigno di opere d’arte sacra e di memorie civili tra i più prestigiosi al mondo, avranno uno strumento nuovo per approfondire il percorso tra bellezza e religione. È uno smartphone 5G a onde millimetriche (banda elevata) che, inquadrando la figura da ammirare, “apre” una realtà aumentata e immersiva fatta di animazioni, video e immagini.

C’è Galileo Galilei di fronte alla propria tomba, all’interno della basilica di Santa Croce, che racconta con accento toscano la persecuzione per aver abbracciato la teoria copernicana dei pianeti che girano attorno al Sole. Ci sono i particolari della tomba monumentale di Niccolò Machiavelli, sempre all’interno della chiesa, che risaltano sullo schermo in tutta la loro nitidezza.

E si può scoprire il cenotafio di Dante Alighieri, primo riconoscimento ufficiale della città di Firenze al poeta morto in esilio e sepolto a Ravenna, raccontato nei suoi elementi decorativi e umani. Oltre al percorso che narra i Grandi di Santa Croce si può scegliere anche il percorso francescano, realizzato in collaborazione con la Comunità dei Frati minori conventuali della basilica.

Queste nuove soluzioni digitali di extended reality sono state sviluppate da Tim Enterprise e Opera di Santa Croce con la collaborazione della società Qualcomm Technologies e il supporto di Live Reply come sviluppatore di software, e presentate il 12 dicembre nel complesso monumentale fiorentino. Il progetto, per adesso in fase sperimentale, in prospettiva potrà essere sviluppato anche da remoto, permettendo di godere della realtà aumentata stando a casa. E potrà essere integrato con visori di realtà virtuale, per capire come si viveva nel Medioevo nel complesso monumentale o come venivano utilizzate le varie aree.

«Le opere d’arte di Santa Croce sono per definizione mute – ha detto la presidente dell’Opera, Cristina Acidini – e si percepiscono solo attraverso lo sguardo e l’intelletto. Questo dispositivo dà loro la voce, e narrando con la realtà aumentata fa sentire ancora più vicini partecipi e parlanti».