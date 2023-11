Firenze, sullo stadio il Tar boccia il Comune e «taglia» 55 milioni del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ristrutturazione dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze, oggetto del bando di gara pubblicato nei giorni scorsi dal Comune, si complica. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Nardella contro il definanziamento di 55 milioni di euro del Pnrr (saliti a 70,3 milioni con la revisione-prezzi per l’aumento delle materie prime) operato dal Governo su indicazione della Commissione europea. Il Comune, nel rendere nota la sentenza, ha manifestato «stupore» e annunciato ricorso al Consiglio di Stato.

Quei soldi dovevano servire per completare i lavori previsti dal progetto di restyling messo a punto da Arup Italia e Mario Cucinella Architects, che si caratterizza per una copertura in acciaio, dotata di pannelli solari, da realizzare sulla struttura progettata da Pier Luigi Nervi negli anni Trenta. Ora quella copertura è in bilico. La gara-bis bandita dal Comune (la precedente era andata deserta proprio per l’incertezza sul finanziamento dell’opera), non più sul progetto definitivo ma esecutivo, ha infatti per oggetto soltanto le demolizioni, il restauro delle parti vincolate dello stadio (tra cui la torre Maratona e le scale elicoidali), le nuove gradinate e la riqualificazione delle sedute.

L’importo della nuova gara è praticamente dimezzato rispetto alla precedente – da 170,5 milioni si è scesi a 90,7 milioni a base d’asta – per la compressione dei tempi di aggiudicazione operata per non perdere gli altri finanziamenti del Pnrr: la commissione avrà solo 20 giorni (dall’11 dicembre prossimo, data di presentazione delle offerte, al 31 dicembre 2023) per esaminare le proposte ricevute e assegnare l’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede di valutare il prezzo (peserà 10 punti su 100) e, soprattutto, il progetto (80 punti).

Oltre ai 90 milioni messi a bando, il Comune ha un’altra sessantina di milioni da spendere (il quadro economico dello stadio è pari a 151 milioni) che dovrebbero servire per la copertura in acciaio della Curva Fiesole, lavori che però il Comune si riserva di assegnare in un secondo momento (entro tre anni) allo stesso vincitore e alle stesse condizioni della gara attuale. Sulla base di quanto indicato dal bando, al futuro vincitore potranno essere assegnate – senza bisogno di ulteriori gare - anche le altre opere mancanti: la copertura in acciaio della Curva Ferrovia e la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte, che a oggi però non sono finanziati.

La partita dei finanziamenti resta dunque aperta, tra le polemiche politiche. Il più critico è Matteo Renzi (Italia Viva), predecessore e ex-sostenitore di Dario Nardella (Pd) alla guida di Firenze: «Il Comune ha perso il ricorso al Tar sullo stadio – ha detto Renzi – è l’ora di finirla di giocare coi soldi dei cittadini: per gli stadi servono fondi dei privati. I soldi del contribuente devono andare su case popolari, scuole e ospedali, non sul rabbercio del Franchi».