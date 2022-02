Firenze, i videogiochi, la topomastica di genere e la statua (temporanea) di Aloy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Delle 24.625 vie presenti nei 21 capoluoghi di regioni e province autonome italiane, solo 1.629 (il 6,6%) sono intitolate a donne. Il 41% delle strade intitolate a donne (672 su 1.629) sono pure dedicate a delle sante. Questi sono alcuni numeri di Mapping Diversity, progetto realizzato da OBC Transeuropa e Sheldon.studio per EDJNet, la rete di testate indipendenti e di unità di data journalism (tra cui Info Data Il Sole 24 Ore). Per provare a “alleggerire” l’impronta maschile nella tomonomastica genere (mettiamo insieme anche i monumenti) ci sarebbe Playstation che in occasione del lancio di un suo prodotto (il videogioco Horizon Forbidden West) ha installato in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate, a Firenze, una statua temporanea dedicata ad Aloy.

Aloy - The Placeholder

Chi è Aloy? La protagonista del gioco suddetto, un'icona virtuale ma al contempo realistica, che porta con sé il seme di una piccola rivoluzione: rappresenta una delle possibili espressioni dell'incredibile complessità psicologica del genere umano, laddove, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Nata e cresciuta da emarginata, priva di un senso di appartenenza, Aloy ha una prospettiva unica sul mondo. Si sente un'estranea, ma grazie alla sua intelligenza emotiva e a una spiccata empatia, con perseveranza e impegno, sfida lo status quo per dedicarsi alla ricerca instancabile della verità e alla scoperta di sé. «La statua di Aloy - recita una nota del gigante dei videogiochi - è anche un richiamo a tutte le donne del passato che hanno condiviso i suoi valori, il suo senso dell’umorismo e il suo coraggio, contribuendo ad accrescere il patrimonio culturale e sociale del nostro Paese, pur non essendo sempre state celebrate nell ambito della toponomastica».Ci reserà fino al 27 febbraio. E tutto sommato è una buona metafora.

