Firmato l’integrativo Bofrost, premi per 6 milioni di euro

È stato firmato il contratto integrativo fino al 2027 per i 1.800 dipendenti di Bofrost, l’azienda di vendita di surgelati a domicilio con sede a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. L’intesa riguarda nello specifico coloro che svolgono attività commerciale occupandosi della vendita a domicilio e della vendita telefonica. Per gli addetti al call center e i venditori che, a bordo dei loro mezzi refrigerati, effettuano le consegne a casa sono stati stanziati premi di risultato per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro. Altri 3 milioni di euro sono stati destinati a finanziare forme di welfare aziendale. Fra le misure adottate c'è anche l'introduzione del part-time verticale allo scopo di favorire la conciliazione vita-lavoro.



«Con questo rinnovo - spiega l'amministratore delegato di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin - abbiamo deciso di stanziare la cifra più alta di sempre, 6 milioni di euro (erano stati 4 nel precedente rinnovo del 2018). Lo consideriamo un investimento per il futuro, che si accompagna all'impegno per creare un ambiente di lavoro equo, sano, motivante e stimolante per tutti». I tre milioni stanziati per le misure di welfare aziendale riguarderanno buoni pasto, convenzioni e agevolazioni. Mirco Ceotto, segretario nazionale della Fisascat-Cisl, sottolinea «la valenza sociale del nuovo Tuci Bofrost, con l'introduzione di un nuovo sistema di tutele e di misure volte alla conciliazione vita lavoro e al contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro, che fanno il paio con l'intervento sulla formazione continua e permanente. Inoltre, il significativo accordo sullo smart working consente alle lavoratrici di Overtel di operare in qualsiasi luogo con il rientro nei locali aziendali una o due volte al mese, realizzando il concetto di azienda diffusa sul territorio». Bofrost ha chiuso il bilancio 2022 a quota 297 milioni di euro di fatturato. L’azienda ora punta a crescere con un piano di inserimenti di oltre 90 unità su tutto il territorio nazionale.