Firmato il protocollo per l’Arena olimpica a Santa Giulia

Milano Santa Giulia Spa a questo punto può finalizzare l’accordo con l’operatore che gestirà l’Arena. A giugno 2019 Milano Santa Giulia (controllata da Risanamento) e il colosso australiano Lendlease hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione e la gestione della struttura con Ovg Europe Limited (società che si occupa di realizzare impianti per eventi sportivi e di intrattenimento) che sarà coadiuvata da Live Nation, attiva invece nell’organizzazione di eventi.

«Sono soddisfatto del Protocollo di Intesa che abbiamo sottoscritto - ha dichiarato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano -. Con questo documento, e grazie agli interventi di Risanamento, diamo avvio alla realizzazione di un impianto sportivo strategico per il quartiere Santa Giulia e per la città. Ospitare i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è un onore per tutti noi. Il Pala Italia Santa Giulia sarà una struttura funzionale e all’altezza delle importanti competizioni e cerimonie cui è destinata. Ma soprattutto sarà per sempre un punto di riferimento per tutti i milanesi e gli sportivi, luogo di crescita personale e centro di socialità».

Milano Santa Giulia si sviluppa su una superficie complessiva di 1.200.000 mq e prevede la realizzazione di 650.000 mq edificabili di cui circa un terzo già completati nelle adiacenze della Stazione di Rogoredo, per il 60 % dedicati alla residenza oltre ad una zona di retail urbano a servizio del quartiere ed un parco pubblico di oltre 330.000 mq.