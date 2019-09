Firme, deleghe e nomine. I controlli per l’antiriclaggio

In altri termini, eventuali carenze o lacune organizzative sono destinate ad avere un peculiare rilievo in sede sanzionatoria e finiranno per assumere un peso determinante nel giudizio sulla gravità della violazione. Mentre la puntuale applicazione delle regole tecniche può fare la differenza in un procedimento sanzionatorio.

I passaggi

Il primo passo da compiere secondo il Cndcec è l’autovalutazione del rischio, inteso - si legge nel documento - «quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze» . Da valutare anche «l’adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo».

Richiede una puntuale valutazione del rischio anche l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Questa valutazione tiene conto delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti. Così vi potranno essere delle prestazioni a rischio non significativo, ad esempio perché non connotate da risvolti economico-finanziari e patrimoniali importanti; in questo caso potrebbe essere sufficiente osservare alcune regole di condotta come acquisire copia del documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo a lui intestato.

Particolare attenzione deve essere prestata alla “durata”delle prestazioni professionali: l’adeguata verifica deve essere sempre svolta quando si tratta di prestazioni professionali continuative, che si articolano in molteplici singole attività. Si pensi, alle operazioni di tenuta della contabilità e più in generale a quelle che non si esauriscono in un’unica operazione.