Firriato lancia blockchain e Nft per il Signum Aetnae del 2015

È il simbolo dell’Etna ormai riconosciuto nel mondo. Può essere nerello mascalese o nerello cappuccio o un ottimo bianco, ma ormai il vino è un tratto distintivo del vulcano. E si chiama appunto Signum Aetnae pre-phylloxera 2015, il vino prodotto sull’Etna dalle Cantne Firriato.

L’iniziativa di Firriato si muove in due direzioni: l’anticontraffazionee dunque la garanzia per i collezionisti e l’iscrizione in blockchain dell’intera storia della bottiglia. E riguarda appunto il il Signum Aetnae, un rosso da uve di Nerello Mascalese (varietà a bacca nera, principe dell’Etna) proveniente da un vigneto pre fillossera di circa due ettari con piante di oltre 150 anni d’età - vinificate in blend in Contrada Verzella (nel Versante Nord del vulcano) insieme ad altre varietà reliquia del territorio vulcanico. «Il Signum Aetnae 2015 – spiega Federico Lombardo di Monte Iato, chief operating officer di Firriato – apre le porte a una nuova visione del vino digitale, pronto a fare da pioniere in un mondo nuovo ma che, siamo convinti, diventerà la normalità entro pochi anni: noi abbiamo voluto che fosse Il Signum Aetnae ad inaugurare il nuovo corso, perché sintetizza all’interno di un calice tutta l’essenza di Firriato, ovvero la tradizione, l’innovazione, l’unicità, la qualità, in tutte le sue espressioni».

Ogni esemplare di Signum Aetnae 2015, ha all’interno della sua retroetichetta tre diversi codici che la rendono unica al mondo: il primo codice indica la tiratura limitata e il numero della bottiglia posseduta, perché si tratta di una produzione molto esigua in grado di esprimere pochi esemplari (2.436 bottiglie prodotte); il secondo codice certifica l’autenticità della specifica bottiglia di Signum Aetnae inserendo il codice sul sito dedicato, si è certi di essere in possesso di una bottiglia autentica e legalmente posseduta. C’è poi un terzo codice, celato sotto una vernice scratch, è generato in modalità random che consente al possessore di registrare la bottiglia e di divenirne il proprietario ufficiale. Con la registrazione sul sito signumetna.it si entra a far parte del “Signum Club” che garantisce al possessore «una serie di privilegi esclusivi».

Per ogni bottiglia di Signum Aetnae esiste la possibilità di acquistare il suo Nft, definito S-Nft (Signum Nft) e di accedere a una serie di servizi ad alto valore aggiunto, indispensabili per ogni vero collezionista di opere d’arte del vino.

Anche in questo caso il possessore avrà diritto alla scrittura in blockchain dell’intera tracciabilità e della storia del vino, a partire dalla vendemmia fino alle future vendite, compresi i trasferimenti di proprietà; con il possesso della bottiglia da collezione si entrerà in possesso anche di un artwork a tema Etna, realizzata da Firriato con un soggetto diverso per ogni annata. Ed ancora, potrà richiedere, in ogni momento, una perizia professionale che certifichi l’exepertise del vino e la ricolmatura/ritappatura trascorsi 15 anni dall’imbottigliamento. «Queste innovazioni – dice ancora Federico Lombardo – aiutano a garantire al cliente di essere di fronte a una bottiglia autentica di Signum Aetnae: un aspetto molto importante da un lato per la tutela Made in Italy e dall’altro come sigillo di garanzia per i collezionisti più esigenti».