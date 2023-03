First-Citizens compra Silicon Valley Bank, il salvataggio Usa costerà 20 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

A poco più di due settimane dal crack, si chiude il salvataggio lampo di Silicon Valley Bank, il secondo per dimensioni nella storia finanziaria americana.

L’agenzia federale Usa Fdic ha annunciato nella notte l’accordo con la banca First-Citizens per la cessione dell’attivo e del passivo (prestiti e depositi) della Silicon Valley banca-ponte, costituita dopo il fallimento di tre settimane fa di Silicon Valley Bank. Alla riapertura del mercato statunitense oggi i 17 sportelli della banca ponte riaprono con le ’insegne’ First-Citizens.

La transazione, si legge in una nota Fdic, riguarda 72 miliardi di dollari di attivi della banca al prezzo scontato di 16,5 miliardi (Svb aveva 167 miliardi di attivi totali allo scorso 10 marzo). Circa 90 miliardi di dollari di titoli e altri asset rimangono nella disponibilità della Fdic, a garanzia dell’intera operazione.

L’agenzia federale nella nota aggiunge una prima stima del costo del fallimento di Silicon Valley Bank per il suo fondo di garanzia dei depositi, il Dif (Deposit Insurance Fund): sono 20 miliardi di dollari. «La prudente gestione dei rischi continuerà a proteggere clienti e azionisti attraverso tutti i possibili cicli economici e le diverse condizioni di mercato», ha commentato l’autorità.

Per quanto riguarda l’acquirente, cioè First Citizens, il gruppo con sede a Raleigh (Nord Carolina) dispone di attivi per circa 109 miliardi di dollari e depositi per 89,4: «È stato un pregevole accordo in partnership con Fdic che dovrebbe instillare fiducia nel sistema bancario», ha commentato Frank Holding Jr, ceo di FC.