«First Cow», un western atipico per riflettere

Il risultato è un prodotto imperfetto ma suggestivo e profondamente anticonvenzionale, ottimo per riflettere e sviluppare un'interessante discussione al termine della visione. Da evidenziare che Kelly Reichardt sta già girando un nuovo film, intitolato «Showing Up», con Michelle Williams e Amanda Plummer, che diventerà sicuramente un titolo ambito dai festival più importanti dei prossimi mesi.

I Croods 2

Tra le novità in sala, invece, per una visione con tutta la famiglia si segnala «I Croods 2», seguito dell'ottimo film del 2013.In questo secondo capitolo, targato sempre DreamWorks Animation, la simpatica famiglia di cavernicoli dovrà vedersela con il progresso e con una serie di nuove avventure.Il divertimento non manca, ma colpisce più l'estetica (coloratissima e ben curata nei minimi dettagli) rispetto a un copione che si sgonfia in fretta, incapace di appassionare come aveva fatto il lungometraggio di otto anni fa.Si tratta del tipico prodotto seriale della DreamWorks (basti vedere altre saghe come «Kung Fu Panda» o «Madagascar»), in grado di intrattenere ma privo di grande coraggio, tanto da risultare piuttosto pigro in alcuni passaggi.Per passare una piacevole ora e mezza con i propri figli può anche bastare, ma non gli si può chiedere molto di più.