First Republic Bank, pronto negli Usa il salvataggio di sistema

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le grandi banche americane si mobilitano per salvare First Republic. Con lo spettro del contagio di una crisi finanziaria che non svanisce, JP Morgan ha assunto la guida di una cordata del settore privato che comprende Anche Citigroup, Bank of America e Wells Fargo per correre in soccorso, con interventi collettivi che comprendono una ingente iniezione di capitali, dell'istituto parso nell'immediato più vulnerabile dopo i crack di Silicon Valley Bank e di Signature Bank.

Secondo Bloomberg le grandi...