First Republic, nei giorni della tempesta 100 miliardi di depositi persi

Tanto tuonò che piovve. I clienti della First Republic Bank hanno ritirato dalla banca più di 100 miliardi di dollari in depositi durante la crisi del mese scorso, mentre si temeva che potesse essere la terza banca a fallire dopo il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Il dato è peggiore delle attese.

Era il dato più atteso della trimestrale presentata da First Republic, con sede a San Francisco: solo dopo che un gruppo di grandi banche è intervenuto per salvarla depositando 30 miliardi di dollari di depositi non assicurati, ha dichiarato, la banca è riuscita a frenare l’emorragia.

Ora intende vendere attività e ristrutturare il proprio bilancio e che prevede di licenziare fino a un quarto della propria forza lavoro, che alla fine del 2022 ammontava a circa 7.200 dipendenti. First Republic ha comunicato di avere depositi per 173,5 miliardi di dollari all’inizio di marzo, prima del fallimento della Silicon Valley Bank il 9 marzo. Il 21 aprile aveva depositi per 102,7 miliardi di dollari, compresi i 30 miliardi di dollari depositati dalle grandi banche. Dalla fine di marzo, i suoi depositi sono rimasti relativamente stabili. “Continuiamo a prendere provvedimenti per rafforzare la nostra attività”, hanno dichiarato Jim Herbert, presidente esecutivo della banca, e Mike Roffler, amministratore delegato della banca, in una dichiarazione congiunta.