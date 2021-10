Fis alla ricerca di 70 chimici e farmacisti entro il 2022

2' di lettura

Una campagna di recruiting che prevede l’assunzione di più di 70 persone entro il 2022. A lanciarla FIS – Fabbrica Italiana Sintetici Spa, azienda leader in Italia e tra le prime in Europa per la produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica. La ricerca è rivolta a profili junior e senior, diplomati e laureati, che saranno inseriti negli stabilimenti di Montecchio Maggiore (Vicenza), Lonigo (Vicenza), e Termoli (Campobasso). «Siamo lieti - spiega Corrado Biumi, responsabile Risorse umane - di incontrare e selezionare persone che potranno crescere e far crescere la nostra azienda. Abbiamo implementato ulteriormente l’offerta formativa dedicata ai nostri dipendenti attraverso specifici percorsi di formazione erogati sia in presenza, sia attraverso piattaforme di e-learning. Grazie alla costante collaborazione con le più importanti università italiane proseguiremo inoltre il nostro impegno per costruire un efficace dialogo tra il mondo del lavoro e quello della scuola».

e risorse selezionate rafforzeranno ulteriormente i team dell’azienda impegnati nei processi di produzione di prodotti “custom” (produzione in esclusiva su commissione di prodotti intermedi, intermedi avanzati e principi attivi destinati alle case farmaceutiche che possiedono i brevetti) e prodotti generici (principi attivi come tranquillanti, ansiolitici, antibatterici, anticonvulsivanti, antinfiammatori, diuretici, analgesici e cardiovascolari che vengono in seguito proposti al mercato), prodotti per il mercato veterinario (sia generici, che custom), e nella fornitura di servizi integrati.

Dal 2016 il numero di dipendenti è cresciuto di oltre il 40% fino a raggiungere le 1.850 persone nel 2021, con una quota di personale impegnato nell’attività di R&D pari a 230 professionisti: un numero che posiziona FIS al primo posto in Europa per la capacità di sviluppare progetti di ricerca e sviluppo.

Questo è il dettaglio di alcuni dei profili ricercati: Ricercatori e Analisti di laboratorio (richiesta laurea in Chimica, CTF o Farmacia, preferibilmente con un Phd); Quality control specialists (richiesta laurea triennale o magistrale a indirizzo chimico); Responsabili di reparto (laurea a indirizzo chimico e solida esperienza in realtà chimico- farmaceutiche produttive); Capi turno (richiesto background a indirizzo chimico e solida esperienza in realtà chimico farmaceutiche produttive); Operatori commerciali (preferibile una laurea in chimica o in ingegneria, richiesta conoscenza del settore e dei prodotti); Operatori polivalenti di impianto (richiesto il diploma di perito chimico o laurea a indirizzo chimico).