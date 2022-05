Fisco, 730 precompilato: dai mutui ai figli, ecco i controlli da fare subito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pagamento con mezzi tracciabili, spese rimborsate, dati sugli immobili: sono alcuni tra i punti d’attenzione nelle dichiarazioni precompilate 2022 pubblicate online dalle Entrate a partire dal 23 maggio. Anche quest’anno i riscontri di contribuenti e professionisti partono dal foglio informativo allegato alla dichiarazione in formato Pdf.

Il check sulla presenza dei dati

Nell’arco di otto anni la qualità delle informazioni precaricate è aumentata parecchio. Ma un controllo preliminare sulla presenza dei dati va sempre fatto. Al debutto della pubblicazione sono arrivate alcune segnalazioni riguardanti l’assenza degli interessi sul mutuo (un dato comunicato al Fisco dalle banche fin dal 2015) o dell’abitazione principale (anche in assenza di modifiche rispetto all’anno d’imposta 2020).

Attenzione anche ad alcuni alert inseriti dalle Entrate nel prospetto informativo. Siccome il bonus nido erogato dall’Inps è alternativo alla detrazione del 19% sulla retta, l’Agenzia avvisa il contribuente che ha già chiesto l’aiuto all’Istituto. Negli anni scorsi alcune famiglie hanno cumulato per errore le due agevolazioni.

Altro avviso è quello che invita a verificare l’eventuale adeguamento Istat del canone delle locazioni non in cedolare (ad esempio, i box auto). Un dato che il Fisco non può conoscere. Nel foglio informativo si trovano anche i dati dei contratti di locazione in corso, così come i bonifici per le ristrutturazioni edilizie pagati nel 2021. In linea di principio, le spese saldate dai singoli contribuenti sono solo nel foglio informativo (e vanno aggiunte in dichiarazione), mentre quelle pagate - e comunicate - dagli amministratori di condominio sono già inserite nel modello. Come chiarito nelle Faq delle Entrate, i condomìni minimi senza amministratori sono di solito trattati come i singoli contribuenti, quindi il dato va aggiunto in dichiarazione.

Quando sono state comunicate dalle scuole, nel foglio informativo ci sono anche le spese di frequenza scolastica dei figli a carico (ad esempio, la mensa negli istituti pubblici). Qui serve precisione: molte famiglie si sono viste restituire per le chiusure Covid alcune somme già pagate, e la regola è che questi rimborsi vanno decurtati dalla spesa detraibile o tassati l’anno dopo.