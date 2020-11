Fisco, acconti Ires, Irpef e Irap: mini rinvio al 10 dicembre. Patuanelli: in Cdm sospensione scadenze fiscali fino a fine anno

Bene, ma zone rosse quando? Il discrimine è rappresentato dalla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue, sembra di capire, che se il decreto entrasse in vigore oggi, con pubblicazione sulla Gazzetta di stasera, le imprese interessate nelle cinque regioni destinate a cambiare colore otterrebbero lo stop lungo. Se invece entrasse in vigore lunedì, per questi soggetti il rinvio sarebbe limitato al 10 dicembre. La prospettiva più probabile, però, è che il Ristori-quater vada in Gazzetta proprio domenica. Creando una sovrapposizione tutta da chiarire.

Le altre proroghe

Per il resto, il comunicato di ieri conferma che un piccolo rinvio al 10 dicembre riguarderà anche la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi e del modello Irap.

Ma comunicato a parte, il rinvio delle tasse di fine anno riguarderà ovviamente anche le scadenze del 16 e del 27 dicembre. Anche in questo caso il confronto interno alla maggioranza ha portato alla scelta del criterio più ampio, che garantisce il diritto al rinvio quando la perdita supera il 33% (sempre con un fatturato fino a 50 milioni). In questo caso, però, cambierebbe la base di calcolo, che sarebbe limitata al confronto fra novembre 2020 e novembre 2019 e non riguarderebbe più il primo semestre. A cambiare sono anche le date e le modalità del ritorno alla cassa: Iva e ritenute del 16 dicembre andranno infatti pagate in unica soluzione al 16 marzo o in quattro rate mensili a partire da quella data, per allineare il calendario a quello previsto dal Ristori-bis. Stesse regole anche per i contributi. A completare la riscrittura del calendario tributario c’è il rinvio delle rate in scadenza il 10 dicembre per rottamazione e saldo e stralcio: si pagheranno il 1° marzo.

Oltre al fisco

L’ampliamento degli stop fiscali, che riguarda anche le accise degli oli minerali e il prelievo unico erariale (Preu) sulle slot, espelle definitivamente dalla griglia del provvedimento l’idea di Conte di un «regalo di Natale» da 500 euro per i lavoratori che hanno utilizzato per più di 8 settimane la Cig Covid. Costa troppo (1,6 miliardi), e aveva ricevuto critiche quasi generalizzate ai tavoli della maggioranza. Nel capitolo extra fisco resta la replica dell’indennità da mille euro agli stagionali del turismo e dello spettacolo (550 milioni il costo) e dello sport (124 milioni). Fino all’ultimo si è ragionato poi di un possibile piccolo allargamento degli aiuti a fondo perduto per alcune categorie come gli agenti di commercio. Ma l’estensione generalizzata dei ristori ai professionisti, insieme al «meccanismo perequativo» per sostenere chi è stato penalizzato dal criterio legato alle perdite di aprile utilizzato nei primi due decreti, arriverà solo con il Ristori-quinquies. A inizio dell’anno prossimo, insieme al nuovo scostamento che promette di superare i 20 miliardi di deficit aggiuntivo.

IL PRIMO STOP

Tempi supplementari per rifare i calcoli

Le sospensioni fiscali disposte dal Ristori-quater saranno legate alla perdita di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre (per le scadenze di novembre) o a novembre (per le scadenze di dicembre). Questo impone ai contribuenti interessati (partite Iva e imprese fino a 50 milioni di fatturato) un ricalcolo della propria situazione per capire se rientrano o meno nei parametri. Per questo ieri il Mef ha comunicato il rinvio generalizzato al 10 dicembre degli acconti del 30 novembre