Fisco, anche Snam entra nel regime di adempimento collaborativo

Anche Snam entra nel regime di adempimento collaborativo con l’agenzia delle Entrate. In realtà, si tratta di un doppio ingresso perché il gruppo guidato da Marco Alverà è stato ammesso insieme alla controllata Snam Rete Gas. Il regime introdotto dall’Agenzia punta, come noto, a creare una collaborazione tra fisco e impresa, che mette a disposizione per un interlocuzione costante e preventiva, un proprio staff fiscale al fine di evitare rischi e di avere certezza tributaria.

L’adesione di Snam e Snam Rete Gas consentirà di aumentare sempre più il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti mediante una costante e preventiva interlocuzione sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime di adempimento collaborativo, in linea con la migliore prassi internazionale, richiede un adeguato sistema di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e si fonda, come detto, su un più stretto rapporto di fiducia e collaborazione con l’amministrazione finanziaria.

«L’ammissione - ha commentato il numero uno Alverà - a questa innovativa modalità di collaborazione con l’amministrazione finanziaria testimonia il continuo miglioramento dei processi e del sistema di controllo interno di Snam, in linea con il nostro modo di fare impresa orientato all'etica, alla trasparenza e allo sviluppo economico e sociale dei territori nei quali operiamo».



Con il provvedimento di ammissione notificato dall’Agenzia delle entrate, è stata quindi disposta l’iscrizione di Snam e Snam Rete Gas nell'elenco delle società che operano in piena trasparenza con l’autorità fiscale italiana, pubblicato sul sito web dell'Agenzia.

