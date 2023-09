Scontrini e ricevute: la pace fiscale concede una sanatoria con sconto sulle sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pace fiscale apre le porte a scontrini e ricevute. Nel decreto fiscale ed energia che il Governo punta ad approvare lunedì 25 settembre spunta anche la sanatoria per le mancate certificazioni dei corrispettivi commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 da commercianti e autonomi. Si tratta di tutti quei i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande o di prestazione di servizi, con ricavi annui superiori a 400.000 euro, o anche inferiori a questa soglia se incassano con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico, che hanno commesso una più violazioni nella trasmissione telematica al Fisco degli scontrini.

I contribuenti interessati

Con l'adempimento spontaneo i contribuenti in difetto con l'amministrazione finanziaria potranno cancellare ogni violazione commessa beneficiando di uno sconto sulle sanzioni. Per sanare la posizione, infatti, entro il 15 dicembre 2023 dovranno versare in unica soluzione un diciottesimo delle sanzioni previste dalla legge manette agli evasori in relazione alla violazione commessa. E comunque versando un minimo di 2.000 euro. Come prevede la bozza del decreto nel calcolo delle sanzioni non si applica il limite di 500 euro.

La strategia del Fisco

Per l’amministrazione finanziaria non è difficile conoscere la platea dei soggetti interessati. La sanatoria, infatti, nasce per favorire l’adempimento spontaneo e dunque la compliance tra fisco e contribuenti in difetto con gli obblighi fiscali. Con l’incrocio delle banche dati, infatti, gli uffici conoscono esattamente chi, ad esempio, ha battuto il pos ma non ha emesso o trasmesso lo scontrino o la ricevuta fiscale. È su questa strada fatta di incrodi di informazionie e dati e di intelligenza artificiale che si muoverà nei prossimi mesi l’amministrazione finanziaria nella lotta all’evasione quando, dal prossimo 1° gennaio 2024, sarà in vigore il concordato preventivo biennale per le partite Iva.

Le violazioni contestate

Come detto la sanatoria concede uno sconto sulle sanzioni applicate a ogni singola violazione. Ma su quali violazioni è possibile il colpo di spugna? Si tratta degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, dell'individuazione di prodotti determinati, degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette al reverse charge, e ancora della mancata trasmissione, o con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi e infine la più classica delle violazioni ossia la mancata emissione di ricevute, scontrini fiscali, documenti di trasporto o l’emissione di questi documenti per importi inferiori a quelli reali.



Nessuno sconto sul penale

La sanatoria non si applica in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni d'imposta fino al 2022 e resta ferma la punibilità penale in caso di autoriciclaggio, di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.