Fisco, in arrivo la stretta ai ricorsi pretestuosi: coinvolto il 40% delle liti

Il contribuente, destinatario di una cartella di pagamento che ritiene non essere mai stata effettivamente notificata, non potrà più impugnare l’estratto di ruolo, cioè il documento dell’agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso cui viene a sapere di quella richiesta di denaro. L’istituto potrebbe restare in piedi solo per casi circoscritti.

Allo studio del Mef, nelle valutazioni sulla riforma della fase di merito (primi due gradi di giudizio) della giustizia tributaria, c’è la «inoppugnabilità degli estratti di ruolo». L’obiettivo è di tagliare fuori il grosso di questo tipo di controversie che intasano Commissioni tributarie, Giudice di pace e, in generale, la magistratura ordinaria.

A rischio le strategie difensive

L’aspetto non è di poco conto, perché di fatto - qualora fosse attuata - imporrebbe ad avvocati e commercialisti di rivedere parte delle strategie difensive. Questo perché pur essendo ferma la facoltà di ricorrere contro la mancata notifica delle cartelle, unitamente al primo atto successivo, ai professionisti sarebbe tolto uno strumento preventivo, come appunto l’impugnazione degli estratti di ruolo, che consente - con la concessione della sospensiva - di bloccare in una fase preliminare ogni azione esecutiva. In poche parole, qualora fosse attuata questa modifica, avvocati e commercialisti non potrebbero più ricorrere da subito al giudice per evitare il rischio di fastidiosi pignoramenti.

Ricorsi «pretestuosi»

Se da una parte una riforma del genere potrebbe creare un danno per i contribuenti, dall’altra la Riscossione segnala una problematica. L’istituto sarebbe utilizzato anche in modo «pretestuoso», al solo scopo di sfruttare i diffusi problemi legati alle notifiche delle cartelle. Nel solo 2020, infatti, sui complessivi 135mila ricorsi contro la Riscossione, ben 55mila risultano innescati dagli estratti di ruolo. Un 40,6% che, secondo le rielaborazioni, potrebbe essere in parte sfoltito.

L’impugnazione possibile

Il Mef sta esaminando una proposta messa a punto dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, riportata nella relazione conclusiva della Commissione interministeriale di riforma presieduta dal professor Giacinto della Cananea. Si tratta di un articolato che limita l’impugnabilità degli estratti di ruolo. Fonti ministeriali rivelano che si tratta di un tema «particolarmente sentito», in quanto potrebbe avere un effetto deflattivo sul contenzioso, sgravando la Riscossione di procedimenti sostanzialmente inutili.