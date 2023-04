Fisco, aumentano redditi e tasse: in media un italiano paga 5.452 euro di Irpef

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Passata la fase più acuta dell’emergenza economica connessa al Covid e con il ridursi del ricorso agli ammortizzatori sociali, tornano ad aumentare sia i redditi che le imposte. È quanto emerge dai dati sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2022 (anno d’imposta 2021), che sono stati resi noti dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia. L’imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto all’anno precedentte. L’Irpef media, al netto del trattamento integrativo è di 5.452 euro, e viene dichiarata da circa 31,3 milioni di soggetti, pari a circa il 76% del totale dei contribuenti. Invece proprio grazie all’effetto del trattamento integrativo (ex bonus 80 euro) e delle detrazioni, sono circa 13 milioni i contribuenti a non aver versato un euro di Irpef.

Reddito complessivo oltre i 912 miliardi

Il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente.

Loading...

Il reddito medio: Lombardia al top

Il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente.

La regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (26.620 euro), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (25.680 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (16.300 euro); anche nel 2021, quindi, continua ad essere significativa la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Autonomi e dipendenti

Secondo quanto indicato dal dipartimento delle Finanze, il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, calcolato con riferimento ai soli contribuenti che non dichiarano perdite, ed è pari a 60.520 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 24.130 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 21.500 euro, mentre quello dei pensionati a 18.990 euro. Infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 19.480 euro.