Fisco, Bonomi: o la riforma è inizio di un percorso o uno spreco di risorse

«Se questo taglio dell’Irpef (programmato dal governo, ndr) è l’inizio di un percorso posso comprenderlo, altrimenti è uno spreco di risorse che non porta alla crescita. La nostra proposta che, guarda caso è la stessa di Fratelli d’Italia, dimostra con i numeri che è la migliore se vuoi mettere in tasca soldi agli italiani». Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo ad Atreju (la kermesse di Fdi in corso a Roma). «La delega fiscale era ampia come mai l’aveva avuta nessun governo nella storia repubblicana - ha aggiunto - e non si può fare un intervento senza capire quale è l’obiettivo». Anche perché «questa manovra sottrae 13 miliardi alle imprese, sono 13 miliardi che mancheranno agli investimenti».

Bonomi: fare le riforme, oppure siamo condannati al declino



Per il presidente di Confindustria «la vera sfida sono le riforme. Per 25 anni questo Paese è rimasto appeso senza fare le riforme perchè ci dicevano che non c’erano le risorse. Oggi ci sono e non ci sono più scuse. Le riforme vanno fatte per rendere il Paese moderno, efficiente e inclusivo. Se non facciamo questo siamo condannati al declino». In questo scenario «non possiamo permetterci è l’incertezza politica. Abbiamo bisogno di stabilità, ma devono essere fatte le riforme perchè la stabilità fine a se stessa non serve».

«Noi rimbalziamo non stiamo crescendo»

Altro imperativo è quello della crescita. «Non stiamo crescendo stiamo rimbalzando», ha detto Bonomi. E ha aggiunto: «L’anno prossimo il rimbalzo scenderà e nella Nadef il Governo onestamente ha previsto che nel 2023 cresceremo solo del 1,5%. Dobbiamo fare crescita, dobbiamo fare provvedimenti per la crescita, perché altrimenti non ripagheremo debito»

«Contesto motivazioni sciopero, serve confronto»



Poi la stoccata sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil il 16 dicembre. «Quello che contesto nello sciopero sono le motivazioni. Vogliamo combattere i contratti pirata? Combattiamoli ma sappiamo chi li fa, non le imprese. Vogliamo combattere le finte cooperative dove non ci sono i diritti per il lavoro? Combattiamole. Vogliamo mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori ? Presente. Vogliamo fare una commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro. Presente» incalza il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che chiarisce: «Ci vuole un tavolo di confronto altrimenti, mutuando Greta, è solo un bla bla. Fare ancora la battaglia padroni-servi è una battaglia fordista del Novecento»



«Politica fiscale non la fa più Mef ma Agenzia Entrate»

Infine un riferimento critico sul patent box. «La politica fiscale in Italia non la fa più il Mef, ma la fa l’Agenzia delle entrate. La prova è quello che è successo con il Patent Box che è stato smantellato perché funziona». E ancora: «Hanno smantellato il Patent Box perché assorbiva troppo finanza pubblica per trovare risorse da trasferire sui navigator e il reddito di cittadinanza».