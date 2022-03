Fisco, cartelle esattoriali errate? È colpa delle banche dati: la denuncia del Parlamento

In più, adesso i controlli sui contribuenti sono automatici. Automatismo che però non è stato affiancato da una piena interoperabilità dei dati, di conseguenza a essere automatizzato ora spesso è l'errore. È il fenomeno che gli esperti, come Alfonso Fuggetta del Politecnico di Milano, da anni chiamano “falsa digitalizzazione della PA” e che può portare più danni che benefici. Perché a una digitalizzazione superficiale non corrisponde una trasformazione dei processi, dei back-end, delle banche dati.

La soluzione

Tuttavia è vero che si è «avviata una trasformazione che in qualche anno dovrebbe risolvere il problema», dice Tumietto. La stessa indagine ricorda che attraverso il progetto di interoperabilità insito nella Piattaforma Digitale nazionale dati, si dovrebbe arrivare a ”una soluzione radicale”. Tuttavia anche qui si può nascondere il diavolo: la Commissione «auspica che l'interscambio dei dati non venga visto solamente come un procedimento “a senso unico” in cui la Pa centrale acquisisca dati per realizzare le proprie finalità, ma vengano messe in atto modalità collaborative che, pur garantendo la riservatezza dei dati stessi, possano consentire processi sempre più virtuosi ed efficienti, sia nel mondo produttivo che nelle pubbliche amministrazioni locali. La Commissione insiste anche sul ruolo della formazione, in particolare negli enti minori. «La digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati – dice il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, capogruppo nella Commissione parlamentare sull'anagrafe tributaria – rappresentano una necessità per la stessa attuazione delle politiche e progettualità collegate al Pnrr, e se il governo giallorosso che ha introdotto i bonus edilizi ne avesse tenuto conto non ci sarebbero state le frodi miliardarie emerse negli ultimi mesi». Il senatore consiglia «al governo Draghi di rimuovere le inappropriate limitazioni alla circolazione dei crediti fiscali, introducendo una piattaforma finanziaria digitale per garantire la tracciabilità dei crediti ed evitare così ogni frode».