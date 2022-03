Fisco: su catasto verso un nuovo voto sul filo in commissione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo tira dritto sul catasto, e dovrebbe superare un nuovo scoglio in commissione Finanze alla Camera.Sulla riforma infatti si profila una nuova votazione sul filo, questa sera in commissione Finanze alla Camera, dopo quella che giovedì scorso, 3 marzo, ha bocciato per un voto (23 a 22) l’emendamento soppressivo del centrodestra. Secondo alcune fonti, si starebbe lavorando per tentare una mediazione. Ma al momento si profila una nuova spaccatura della maggioranza sull’emendamento di Alternativa che punta a sopprimere il comma 2 dell’articolo della delega fiscale, che eliminerebbe una parte cruciale della riforma del catasto, nodo considerato dirimente dal governo.

Lega sottoscrive emendamento Alternativa su catasto

Ripresi i lavori della commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale, la Lega ha sottoscritto l’emendamento di Alternativa. I deputati della Lega hanno contestato la gestione dei lavori da parte del presidente Luigi Marattin. «Cerchi di fare il presidente super partes qualche volta», lo ha criticato il leghista Alberto Gusmeroli che ha chiesto la parola per presentare l’emendamento di Alternativa dopo un lungo intervento del collega Massimo Bitonci, al termine del quale Marattin aveva esortato i deputati a rispettare il termine di cinque minuti a intervento. A quel punto, dopo poco meno di un’ora dall’inizio dei lavori, Marattin ha deciso una sospensione convocando un ufficio di presidenza per concordare i tempi da dare a ogni gruppo nel prosieguo dell’esame.

Lo scenario

Le uniche tensioni che hanno preceduto la riunione della commissione sono state legate alla posizione di Forza Italia. Alla vigilia, dal partito di Silvio Berlusconi, era filtrata l’intenzione di astenersi o uscire dall’aula al momento del voto, poi è arrivata la decisione definitiva di mantenere la posizione contraria alla riforma del catasto. Se Forza Italia confermerà l’intenzione emersa nelle ultime ore di votare nuovamente contro la riforma del catasto, sia il centrosinistra sia il centrodestra potranno contare su 20 voti di partenza, considerando che di prassi non vota il presidente della commissione, Luigi Marattin, di Italia viva. La differenza la faranno ancora i cinque deputati del gruppo Misto. Nunzio Angiola di Azione e Alessandro Colucci di Noi con l’Italia hanno annunciato che voteranno contro l’emendamento, così come Nadia Aprile, che giorni fa ha ritirato la firma dopo averlo sottoscritto in un primo momento: «Ho approfondito e tratto adeguate conclusioni». Voteranno invece a favore Alvise Maniero, primo firmatario dell’emendamento, e Alessio Villarosa, altro ex M5s confluito nel gruppo Misto.