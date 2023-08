Anonimometro: come l’Agenzia delle Entrate identifica i contribuenti a rischio

Fisco, Ruffini: "La lotta all'evasione non e' una persecuzione"

Il documento si sofferma anche sull’incrocio tra informazioni utilizzate. È il caso della partenza dei dati finanziari e dei conti correnti e del successivo collegamento con le altre banche dati del Fisco.

O si può applicare anche un processo inverso. In questo caso, viene citato come esempio la partenza da una platea di titolari di partita Iva che operano in un determinato settore e dichiarano ricavi o compensi inverosimili alla luce di informazioni desumibili da dati disponibili come le materie prime e le spese per il personale.

Il riscontro con i movimenti in ingresso sui conti corrente, indicativi di ricavi o compensi non dichiarati, permette di individuare contribuenti a maggior rischio su cui concentrare poi gli approfondimenti.

I dati della Superanagrafe dei conti possono, però, anche essere un input autonomo. Le analisi statistiche sul patrimonio informativo possono, infatti, portare a individuare anomalie rilevanti per alcune variabili, come, ad esempio, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, la frequenza dell’apertura e/o chiusura di rapporti, l’elevata numerosità di conti correnti e altre tipologie di rapporti finanziari.

