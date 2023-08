Fisco d’autunno, tre gli obiettivi da centrare

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Che fisco porterà l’autunno? Che fisco porterà il nuovo anno? Domande scontate, si dirà. Con il disegno di legge delega per la riforma tributaria fresco di approvazione definitiva e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è evidente che la priorità, non solo dei prossimi mesi ma persino dei prossimi due anni, sarà la completa attuazione del riordino. E il fisco sarà chiamato alle acrobazie per far convivere tre diverse esigenze, tra loro fortemente intrecciate:

1) l’attuazione della delega, appunto, con il varo dei primi decreti delegati, inizialmente almeno per le parti che non richiedono risorse aggiuntive;

2) la manovra di bilancio che servirà (anche) per finanziare l’attuazione di quelle parti di delega che richiedono coperture finanziarie;

3) l’adeguamento a impegni internazionali, con riguardo sia all’Ocse/Ue sia al Pnrr, in parte pure “aggregati” alla delega.

Il percorso della delega

Sull’attuazione della legge 111/23 (che entrerà in vigore il 29 agosto) sono già al lavoro le 13 commissioni volute e nominate dal viceministro del Mef, Maurizio Leo. Ed esattamente tra un mese - il 20 settembre - gli esperti dovranno consegnare le prime proposte di intervento.

Loading...

La legge annuncia importanti riduzioni di imposte, invero non quantificate, ma il provvedimento è certamente ricco di misure la cui attuazione non richiede ulteriori risorse. Ci sono i testi unici (per altro, con tempi piuttosto stretti perché la delega concede 12 mesi per il varo dei decreti e non i 24 mesi previsti per tutte le altre norme). Ci sono poi le semplificazioni e, più in generale, le norme che riguardano i procedimenti: quelli relativi all’amministrazione, agli adempimenti, all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso. È plausibile pensare che proprio da qui il governo voglia partire.

Quando arriveranno i primi testi unici

I primi testi unici potrebbero arrivare verso fine anno o entro la prima parte del 2024. Qualcosa si potrà rapidamente fare, a esempio, per il riordino del calendario degli adempimenti, affollato di oltre 1.500 scadenze. Si parla anche di rateizzazione degli acconti di novembre entro il tetto di 500mila euro. Ma certamente il governo cercherà di far decollare già per il prossimo anno il concordato preventivo e l’adempimento collaborativo (con il sistema della certificazione del rischio fiscale) nella convinzione - come più volte ha ribadito il vice ministro Maurizio Leo - che «l’evasione va intercettata prima che si realizzi».



Ci sarà una fase sperimentale?

Non sappiamo ancora se si opterà per una fase sperimentale. Di certo, in particolare, per il concordato biennale sarà indispensabile un super impegno della macchina amministrativa: l’agenzia delle Entrate, in primo luogo, che dovrà inviare milioni di proposte di concordato e poi gestire centinaia di migliaia (milioni?) di “contraddittori semplificati” con i contribuenti. Ma anche Sogei e Sose, le strutture che dovranno predisporre le procedure informatiche che - insieme agli Isa - serviranno per generare le proposte da sottoporre ai contribuenti.