Fisco, dall’emergenza covid-19 alle riforme di tipo strutturale di Guglielmo Maisto

Il governo ha suddiviso la reazione normativa alla pandemia in quattro fasi, l’ultima delle quali dovrà coincidere con il ritorno alla normalità. Esiste un percorso a tappe anche per la fiscalità? E ancora. Si ipotizza che in ogni caso le nostre consuetudini di vita lavorativa e personale cambieranno forse anche radicalmente. Sarà così anche per il Fisco? Cosa ci suggerisce l’esperienza del Covid-19?

Tra gli interventi straordinari adottati dal governo per fronteggiare l’emergenza ci sono stati anche quelli fiscali, incentrati principalmente sulla sospensione dei termini di pagamento dei tributi. Si tratta di misure per lo più rivolte alla platea dei piccoli contribuenti e delle piccole imprese. Quali misure contingenti, hanno durata limitata e, pur non potendosi escludere ulteriori proroghe, non dovrebbero andare oltre pochi mesi.

Con queste premesse c’è da domandarsi se possano essere considerate misure strutturali destinate a sopravvivere al superamento dello stato di crisi e che trovino nell’emergenza le ragioni o, meglio, l’opportunità per miglioramenti virtuosi e permanenti del sistema tributario. Interventi programmati oggi per le fasi successive sino alla quarta, ma anche oltre; posto che ragionevolmente il ritorno alla normalità per l’economia richiederà tempi più lunghi rispetto a quelli necessari per il superamento dell’emergenza sanitaria. In un ventaglio di proposte che possiamo immaginarci assai ampio a seconda del comparto economico e sociale nel quale si vuole intervenire, ne possiamo individuare tre, tutte incentrate sul mondo dell’impresa.

Una prima misura riguarda l’esigenza di spostare liquidità all’interno dei gruppi d’impresa per interventi mirati sulle società che, in ragione del comparto economico o della loro collocazione geografica, sono state più colpite dalla pandemia. Dovrebbero quindi essere eliminati gli ostacoli (ivi inclusa la tassazione) ai trasferimenti di riserve di utili pregressi all’interno dei gruppi, penalizzati anche dalle recenti norme che escludono dai finanziamenti a garanzia pubblica le società che effettuano distribuzioni (ovvero che fanno parte di gruppi nell’ambito dei quali talune società hanno deliberato distribuzioni di utili) anche quando queste non sottraggono risorse, restando all’interno del perimetro imprenditoriale. Un “ritorno a casa” premiale eventualmente limitato nel tempo.

Nella stessa direzione dovrebbe essere colta l’esigenza di patrimonializzazione delle imprese, da incoraggiare con un potenziamento dei benefici fiscali già esistenti (amplificando, ad esempio, la deduzione di interessi nozionali prevista dalle norme sull’«aiuto alla crescita economica»).