Fisco, dai dati per il 730 all’Iva: mercoledì 16 marzo raffica di 77 scadenze

Per professionisti, consulenti e intermediari il 16 marzo è una data da bollino rosso sul fronte fiscale. In calendario ci sono qualcosa come 77 adempimenti tributari da rispettare. Di questi 60 sono appuntamenti alla cassa per versare imposte e ritenute. Ci sono poi 15 comunicazioni e due obblighi dichiarativi a completare il conto. Ad alzare l’asticella sono soprattutto gli invii dei dati che sono alla base delle dichiarazioni precompilate 2022 per denunciare al fisco i redditi 2021.



Le comunicazioni per gli sconti fiscali nel 730



Tra gli obblighi di trasmissione dei dati che saranno utilizzati dalle Entrate per predisporre i prossimi modelli 730 e Redditi precompilati a presentare qualche preoccupazione in più è l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici. Obbligo questo che incombe sugli amministratori di condominio i quali dovranno indicare al Fisco le quote di spesa imputate ai singoli condomini che porteranno in detrazione i bonus edilizi.

Nel lungo elenco degli obblighi di comunicazione dei dati ci sono quelli per gli interessi dei mutui passivi cui sono obbligate le banche e gli istituti finanziari, i dati sui contributi previdenziali e assistenziali che gli enti di previdenza dovranno indicare all’amministrazione finanziaria e che i contribuenti potranno dedursi dal reddito imponibile, come ad esempio i contributi pagati per colf e badanti.

Ci sono poi le erogazioni liberali trasmesse al Fisco da onlus e soggetti del terzo settore i bonifici per i lavori di ristrutturazione, i contratti di assicurazione, le spese universitarie, quelle mediche passate per il sistema tessera sanitaria, le spese veterinarie e quelle funebri.



La certificazione unica



A metà marzo scade il termine per l’invio delle Certificazioni Uniche, le cosiddette Cu per il 2022 con l’indicazione di tutti i dati fiscali e previdenziali che certificano i redditi da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, nonché i rapporti di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi corrisposti nel corso del 2021. Oltre alle certificazioni dei redditi sempre entro il 16 marzo scade il termine per la consegna ai contribuenti interessati delle Cupe ossia delle certificazioni degli utili e degli altri proventi nonché delle ritenute effettuate nel 2021.