Fisco, il direttore delle Entrate Ruffini in diretta radio risponde agli studenti sul valore delle tasse

Spiegare le tasse alle nuove generazioni e perché è necessario pagarle per finanziarie i servizi pubblici, come la sanità, i servizi alla famiglia o la scuola. Ad affrontare questi temi sarà il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, venerdì 21 aprile nel corso della trasmissione «Ne vale la pena» di voicebookradio.com. Un nuovo appuntamento della radio web che si rivolge alle giovani generazioni con attenzione a tutte le altre: la prima trasmissione radiofonica che vuole spiegare ai giovani, e non solo, cosa significhino tributi, tasse, contributi e il mondo del fisco.

Il valore delle tasse

Mezz'ora di diretta radiofonica dalle ore 10 alle ore 10 e 30 per spiegare ai giovani cosa è il mondo delle tasse, a cosa servono le imposte e perché pagarle non è un reato ma può essere un valore. «Ne vale la pena» è il format per affrontare, promettono gli autori e lo stesso direttore, con un approccio semplice e divulgativo il mondo fisco a tutto campo. In studio con il direttore delle Entrate e la conduttrice Carlotta Valitutti, voce e autrice di voicebookradio.com, ci saranno in ogni puntata due giovani studenti di scuole secondarie. Per “intervistare” in diretta e soddisfare le proprie curiosità su Iva, Irpef, Flat tax e sconti fiscali è sufficiente scrivere a voicebookradio.com@gmail.com

La radio che dà voce al fisco

Voicebookradio.com collabora costantemente con le scuole proponendo percorsi formativi (Pcto) di comunicazione web/radio: tra lezioni teoriche frontali e lezioni pratiche in studio di registrazione. Voicebookradio.com ha un palinsesto in onda 24/7 arrivando ad avere fino a 28 programmi in diretta: dal puro intrattenimento a programmi tematici, dall'attualità ai viaggi, dal beauty alla tecnologia. È di fatto la radio delle scuole. Voicebookradio.com ha curato l’intero progetto, «La voce della scuola» finanziato nel 2019 attraverso un bando del ministero dell'Istruzione, e dell'Università e della ricerca nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. Il progetto, nei due anni di attività, si è rivolto a ragazzi, docenti e genitori diventando un punto di incontro tra il mondo dell'istruzione e gli studenti di tutte le età. E ora si apre anche alle poco amate tasse.