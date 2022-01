Fisco e Imprese

83

Riscritta la disciplina del Patent box

Riscritta la disciplina del Patent box: maggiorazione Ires e Irap al 110% dei costi R&S sostenuti in relazione agli intangibili. Introdotta una recapture, su base ottennale, per recuperare il beneficio non usato per le spese di R&S che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Individuati i soggetti che possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo

Opzioni per il periodo d’imposta 2021

Dl 146/2021, articolo 6 e legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 10

Soggetti: lo

84

Esenzione del bollo su certificazioni digitali

Estesa all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, prima prevista per il solo 2021

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 24

Soggetti: lo

85

Credito d’imposta per la carta dei giornali

Prorogato e incrementato il credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (articolo 188, Dl 34/2020). Il bonus spetta anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa annua di 60 milioni di euro per il 2022 e 2023

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio, articolo 1, comma 37

Soggetti: lo

86

Credito beni strumentali «Transizione 4.0»

Proroga e rimodulazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Per i beni materiali Industria 4.0, dal 2023 al 2025, il credito è pari al 20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per quelli superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; e al 5% per quelli superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni. Per i beni immateriali Industria 4.0, si proroga al 2025 l’agevolazione e se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20% del 2023 al 15% del 2024 e al 10% del 2025)

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio, articolo 1, comma 4

Soggetti: lo

87

Per la nuova Sabatini rivista l’erogazione

Per la Nuova Sabatini erogazione del contributo in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200mila euro, anziché per tutte le domande, a prescindere dall’importo finanziato dalle banche. In altri casi, erogazione in più quote

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 48

Soggetti: lo