Fisco e lotta all’evasione, l’invio dei dati Pos diventa giornaliero

Faro anche sul riciclaggio

Non c’è solo l’evasione fiscale nel mirino, perché l’analisi di rischio che Guardia di Finanza ed Entrate possono effettuare consente anche di far emergere altri fenomeni criminali: prima di tutto il riciclaggio. Basti pensare all’incongruenza di pochi scontrini battuti a fronte di importi eccessivamente rilevanti. Il tutto, conviene ricordarlo, avverrà nel rispetto della privacy. Anche perché non saranno indicati gli estremi degli utenti, in un’ottica di non rendere visibili preferenze e tipologie di spese.

Nella linea tracciata dal Governo il Dl Pnrr 2 (ri)approvato ieri dal Consiglio dei ministri conferma anche l’anticipo della doppia sanzione sul Pos a partire dal 30 giugno 2022 (rispetto al debutto attualmente previsto al 1° gennaio 2023). Esercenti, commercianti e professionisti che non accetteranno pagamenti con moneta elettronica rischieranno una sanzione fissa di 30 euro a cui si somma quella variabile pari al 4% del valore complessivo della transazione. Su questo aspetto, però, resta la sensazione di una norma più di principio, perché resta difficile segnalare e accertare i negati pagamenti con strumenti diversi dal contante.

Esteso l’obbligo di fattura elettronica

Altra conferma rispetto al testo già approvato in prima battuta dal Governo il 14 aprile è l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai forfettari a partire dal 1° luglio. Resta, però, l’esclusione fino a tutto il 2023 per le micro-partite Iva che hanno ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, fino a 25mila euro da “misurare” sul periodo d’imposta precedente. Una delimitazione che consente all’Italia di poter superare indenne eventuali rilievi comunitari in futuro, perché non si gravano i soggetti di piccole o piccolissime dimensioni di ulteriori oneri.

La fase transitoria

Nonostante le richieste arrivate dalle categorie (soprattutto in relazione al posticipo al 2023) subito dopo il primo varo del Dl, l’unico “cuscinetto” per chi sarà obbligato è rappresentato al momento dalla non applicazione delle sanzioni per chi nel trimestre da luglio a settembre emetterà la fattura entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Nel caso ci penserà il Parlamento in conversione a concedere un po’ più di flessibilità.

Resta, infine, confermato lo slittamento al 15 luglio del Codice della crisi d’impresa in attesa di completare il recepimento della direttiva Insolvency.