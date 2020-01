Fisco e sanità, meglio l’Emilia o il Veneto? La realtà oltre le fake news Addizionale Irpef e qualità dei servizi sanitari: un confronto tra Emilia-Romagna e Veneto mettendo alla prova le dichiarazioni dei candidati di Greta Ardito

Da sinistra, Stefano Bonaccini con Lucia Borgonzoni (Ansa)

Articolo tratto da lavoce.info

Domenica 26 gennaio si terranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna e i riflettori sono puntati sullo scontro tra il presidente della regione uscente Stefano Bonaccini (Partito democratico) e la candidata leghista per la coalizione di centro-destra Lucia Borgonzoni. È il giorno che potrebbe decretare il destino della legislatura, almeno secondo Matteo Salvini, che in caso di vittoria ha promesso di presentarsi a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per il premier Conte. Mentre l'ex ministro dell'Interno si affaccendava per dare alla campagna elettorale un'impronta nazionale, un breve dibattito sul merito delle elezioni si è invece consumato negli studi di DiMartedì (La7). Protagonisti del confronto il presidente Stefano Bonaccini e il direttore del quotidiano Libero Pietro Senaldi: Bonaccini: «Questa mattina la mia avversaria ha detto in una tribuna elettorale che lei se vincerà cancellerà l'Irpef e l'Irap. Uno che dice una cosa così vuol dire che non ha idea di cosa sta parlando».

Senaldi: «I veneti non pagano l'Irpef addizionale e hanno una sanità migliore dell'Emilia-Romagna».



Due sono i nodi da sciogliere: è vero che in Veneto i contribuenti non pagano l'addizionale regionale all'Irpef? Ed è altresì vero che il Veneto può vantare una sanità superiore a quella dell'Emilia-Romagna?



Fiscalità veneta ed emiliano-romagnola

Non c'è modo di dirimere la prima questione senza bagnarsi i piedi nel pantano della fiscalità regionale. L'addizionale regionale all'Irpef, come si può facilmente intuire, è una quota tributaria aggiuntiva all'Irpef e si applica al reddito complessivo determinato ai fini Irpef. Il suo gettito concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Entro i limiti fissati dalla legge statale, ciascuna regione (o provincia autonoma) ha spazio di manovra per modificare l'aliquota di base dell'addizionale all'Irpef, ed è qui che casca l'asino. A partire dal 2012, l'aliquota di base è pari all'1,23 per cento e in tutte le regioni, incluso il Veneto, si paga almeno questa aliquota minima.

Ecco quindi la prima falla nella dichiarazione sotto esame: non è esatto affermare che i Veneti non pagano per nulla l'addizionale all'Irpef. E se la candidata della destra Borgonzoni volesse abolirla, come promesso in campagna elettorale, dovrebbe trovare in altra parte del bilancio (ossia riducendo delle spese o aumentando altre entrate) il finanziamento corrispondente per la sanità. Giova ricordare che l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef rappresenta la quota di gran lunga preponderante dell'intero gettito dell'addizionale.