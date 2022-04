Fisco, ecco cosa chiede il centrodestra per siglare l’accordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Forza Italia e Lega pongono nuove condizioni sulla delega fiscale. Dovranno essere vincolanti i pareri delle commissioni parlamentari sui decreti attuativi, hanno chiarito all’unisono nella riunione di maggioranza, altrimenti non accetteranno di convergere sul pacchetto di emendamenti proposto dal governo, ritirando tutti gli altri. La Lega, poi, ha aggiunto un secondo paletto: «Non devono aumentare le tasse su Bot e locazioni». Il risultato, per ora, è l’irritazione delle altre forze di maggioranza e il rinvio a oggi della seduta della commissione Finanze della Camera, convocata per riprendere l’esame del provvedimento, dopo la spaccatura sul catasto e un mese di trattative.

Il 19 aprile in Aula

Servirà qualche ora in più per evitare un nuovo scontro lungo il percorso del provvedimento, atteso il 19 aprile in Aula. Dove è destinato a riaprirsi il fronte sul catasto e la Lega fa sapere che terrà un atteggiamento «durissimo». Martedì 5 al termine della riunione di maggioranza, dopo aver respinto la proposta di mediazione del Mef, che ha ricucito faticosamente 25 emendamenti (dallo scivolo per la flat tax al cashback fiscale, dalla clausola contro gli aumenti delle tasse al superamento dell’Irap) tenendo conto delle richieste anche contrastanti dei vari gruppi, il leghista Alberto Gusmeroli ha riferito al suo leader Matteo Salvini e ha chiesto uno slittamento del voto. Lo ha concesso, non senza un certo disappunto, il presidente della commissione, il relatore Luigi Marattin (Italia Viva) avvertendo però che è un «ultimo gesto di apertura e disponibilità».

Loading...

I paletti della Lega

Pd, M5S e LeU sono pronti ad accettare la proposta del Mef. La Lega, invece, punta i piedi e chiede di includere uno per il mantenimento dell’imposta attuale per le «cedolari esistenti». Proposta incompatibile con la delega, che esplicita l’evoluzione verso un modello duale, con la stessa aliquota proporzionale per i redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e l’Irpef progressiva su quelli da lavoro.

Giacomoni (Fi): delega ampia, evitare aumenti

Relatore e governo hanno già dato parere negativo sull’altro emendamento che Fi e Lega non intendono ritirare. «È una sorta di clausola di salvaguardia - la sintesi del deputato azzurro Sestino Giacomoni -. Poiché la delega è molto ampia vogliamo evitare che una manina possa aumentare la pressione fiscale». L’emendamento è sottoscritto anche da FdI che, in quanto forza d’opposizione, probabilmente chiederà comunque di metterlo al voto. Il rischio che la maggioranza si spacchi è quindi concreto.

Le incognite dei prossimi passaggi

«Siamo vicinissimi all’accordo. Domani, qualsiasi cosa succeda, votiamo - ha spiegato Marattin -. Se la Lega manterrà questo atteggiamento, in commissione possiamo anche dare mandato al relatore sul testo originale, senza modifiche. Però è quello che stiamo cercando di evitare». È evidente che non tutte le forze di maggioranza hanno la stessa premura nei confronti di questa delega. Se si troverà il modo di portare a termine l’esame in commissione, Lega e Fi sono comunque pronti a tornare alla carica in Aula alla Camera, e poi al Senato, contro la riforma del catasto.