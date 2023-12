Fisco, ecco le novità per chi rientra dall’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sale dal 50% al 60% l’agevolazione per i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero con figli. Lo prevede, secondo quanto si è appreso, il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, di attuazione della delega fiscale, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri.

Confermati i vantaggi per gli impatriati

Nel complesso, il provvedimento conferma i vantaggi per gli impatriati, ma rendendoli da gennaio più stringenti: la riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, per i lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Faranno eccezione i genitori recependo il parere delle Camere che chiedeva un regime di maggior favore per rientra con figli.

Niente bonus a calciatori e società, ma si valuta

Resta invece ancora da sciogliere il nodo delle agevolazioni per i calciatori e alle società sportive: per il momento nessun bonus, ma il tema resta aperto per una valutazione complessiva.

Le regole per il “rientro dei cervelli”

Per quanto riguarda le norme sul cosiddetto “rientro dei cervelli”, queste ultime tengono conto di alcune delle modifiche chieste nel parere sul decreto espresso dalle Camere. Chi ritorna in Italia con figli piccoli o diventa genitore sul territorio nazionale e ne diventa residente, avrà un’agevolazione rafforzata che sale al 60% rispetto al 50% per gli altri lavoratori, che devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Sono invece esclusi dai vantaggi i calciatori e il decreto non recepisce nemmeno il parere delle Camere di valutare delle agevolazioni per le società sportive anche sotto forma di credito d’imposta: il tema, però, si apprende da fonti dell’esecutivo, è ancora oggetto di approfondimento.