Non vi è pratica d'affari o questione privata che non abbia un riflesso fiscale. Che si acquisti la maggioranza di una società quotata in Borsa o si venda un garage, che si compri la prima casa o la si ristrutturi, che ci si sposi o ci si separi, qualunque operazione o investimento o progetto della vita quotidiana deve fare i conti col più onnipresente dei convitati di pietra: il Fisco.

Per questo è utile conoscere i meccanismi di base che muovono la fiscalità del nostro Paese e la macchina amministrativa che la presidia, se si vuole tutelare la propria integrità di cittadini e di contribuenti, titolari di diritti e non solo di obblighi.

Questo manuale - «Fisco Facile», le nostre tasse dalla A alla Z, firmato da un esperto e divulgatore come Silvio Rivetti - spiega in maniera facile tutti i principali concetti del mondo fiscale, dedicando a ciascuno di essi un'illustrazione sintetica ma completa, in semplice ordine alfabetico. Il manuale collega ogni voce a tutti i temi correlati per permettere al lettore di allargare la propria visione e anche per risparmiare sulle imposte in maniera del tutto lecita.

Le regole di base del mondo fiscale, che volenti o nolenti riguardano tutti, privati, professionisti e imprenditori, è bene conoscerle, almeno per sommi capi e schematicamente: per alzare la testa e meglio intendere i nostri diritti e i nostri doveri. Per essere cittadini consapevoli e non sudditi impauriti. In questo semplice manuale la fiscalità spiegata a tutti, dalla A alla Z e anche perché…. la legge non ammette ignoranza!



L'autore



Silvio Rivetti. Esperto fiscale, abilitato avvocato, già manager internazionale. Specializzato in contenzioso tributario. Collabora con il Sole 24 Ore e varie riviste scientifiche tributarie.

Docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) dell'Università Bocconi, ha tenuto lezioni all'Università Bocconi, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino. Relatore in numerosi convegni presso ordini e collegi professionali su temi di fiscalità internazionale, immobiliare, ambientale e dell'agricoltura.