Fisco, flat tax estesa fino a 55mila euro, pace fiscale bis e stop costi sui bancomat

Che però non gradisce l’attivismo del suo vicepremier e parla di scorrettezza istituzionale: «La manovra economica viene fatta qui dal presidente del Consiglio con il ministro dell’Economia, con tutti gli altri ministri interessati. Non si fa altrove. I tempi li decide il presidente del Consiglio». E lo staff di Palazzo Chigi fa anche notare che la Lega non ha ancora indicato i nomi dei suoi delegati per i tavoli tecnici in ottica manovra, compreso quello sulla flat tax.

Alta tensione dunque nella maggioranza. E il chiaro messaggio del numero uno della Lega ai Cinque stelle sul salario minimo sembra confermarlo: prima ridurre la pressione fiscale a chi i salari li paga.

Flat tax per 40 milioni di beneficiari

A illustrare il piano del Carroccio sulla flat tax è stato l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, che secondo quanto emerso nell’incontro avrebbe detto: «Il nostro obiettivo è la flat tax con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare.

Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di persone coinvolte. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C’è l’intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro».