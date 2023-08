Fisco, il governo accelera: 24 mesi per cambiare le tasse. Ma c’è il nodo risorse

Ascolta la versione audio dell'articolo

La delega fiscale è approdata in Gazzetta Ufficiale (legge delega al Governo per la riforma fiscale 111/2023 in GU n.189 del 14 agosto 2023) e ora si hanno 24 mesi per la messa a punto dei decreti delegati, le norme che attueranno il nuovo sistema tributario. Il governo per alcuni aspetti è intenzionato a bruciare le tappe. Già nella prossima legge di bilancio potrebbero essere inserite le prime misure, a partire dall’Irpef.

La delega punta a realizzare un sistema ad aliquota unica, dove la progressività sarebbe garantita dalle detrazioni su famiglia e lavoro, e nelle intenzioni ci sarebbe quella di ridurre già da quest’anno le aliquote da quattro a tre, per avviare il processo. Il nodo, come sempre, è quello delle risorse. Che sono legate alla crescita dell’economia, all’andamento delle entrate e al costo del debito: tre temi sui quali sono arrivate indicazioni.

I conti pubblici

L’agenzia di rating Fitch ha diffuso un report nel quale rivede al ribasso le stime del Pil di medio termine per 10 economie sviluppate, fra le quali il Regno Unito, la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti. Ma salva l’Italia. Insieme alla Francia prevede per il Belpaese un rialzo di 0,1 punti percentuali che lo porta a +0,7% grazie ai «migliorati trend negli investimenti».

Non va bene, invece, l’andamento del debito pubblico che a giugno è aumentato di 27,8 miliardi rispetto, toccando un nuovo record a 2.843,1 miliardi: un dato che, visto l’aumento dei tassi, fa comprendere che la spesa per interessi da pagare salirà ancora limitando lo spazio di manovra. Buone notizie invece sul fronte delle entrate fiscali e contributive. Nel primo semestre segnano una crescita del 3,6%: un maggior incasso di circa 13,5 miliardi.

Il nodo risorse

La strada per trovare le risorse appare comunque molto stretta. Vale per la legge di Bilancio. Vale anche per la delega fiscale. La riduzione da quattro a tre aliquote potrebbe costare sui 3-4 miliardi e poi rimane da finanziare anche l’ipotizzata riduzione delle tasse sulle tredicesime sotto forma di incentivo ai premi di produttività e al pagamento di straordinari. Probabilmente con la manovra vedrà la luce il concordato preventivo biennale per gli autonomi. Certamente arriverà in contemporanea la cosiddetta “imposta minima nazionale sulle multinazionali”, prevista dalla delega in attuazione di una direttiva europea: fornirà gettito utile a finanziare altre misure.