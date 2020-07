Fisco, Gusmeroli: «Parte l’esame della IrpefIresPlus, la nuova flat tax sul reddito incrementale»

Può contribuire a diminuire l’evasione fiscale?



«Da anni si discute di lotta all’evasione e si è cercato di contrastarla in vari modi. Con un sistema di deduzioni fiscali che cerca di creare un conflitto di interesse fra chi deduce e chi emette la fattura. Tramite controlli incrociati, dallo spesometro alla fattura elettronica o con la legge ”manette agli evasori” degli anni Ottanta per incentivare la dichiarazione dei redditi posseduti. Lo scopo di questa proposta di legge è quello di far emergere il reddito imponibile per consentire, al termine di un triennio, l’applicazione della flat tax a tutti i contribuenti».

Come sarà applicata il primo anno?

«Per il primo anno di applicazione la condizione necessaria per utilizzare l’imposta sostitutiva è che il reddito rispetto al quale viene calcolato l’incremento di redditi conseguiti risulti già superiore a quello dell’anno

precedente. Questo per evitare che i contribuenti si adoperino per ridurre il loro reddito incrementale e garantirsi una maggiore applicazione dell’IrpefIresPlus. L’aliquota agevolata sostituisce tutte le tasse - dall’Irpef all’ Ires, fino alle addizionali - e si applica solo alla parte incrementale del reddito. Gli oneri deducibili e le detrazioni per l’incremento del reddito possono essere applicati all’imposta o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell’imposta dovuta».

E in seguito?

«Se per i due anni successivi la base imponibile supera il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili dell’anno precedente (maggiorato della percentuale Istat dell’anno) di una percentuale del 10%, il reddito viene considerato conforme, comportando la non accertabilità fiscale, fatti salvi eventuali reati tributari per i quali scatta il procedimento penale. Questa è la vera novità che permetterebbe di far emergere il sommerso. Vogliamo stimolare la gente a dichiarare di più, rendendo interessante l’emersione. Un sistema semplice e a bassa tassazione. L’unico modo per far emergere il sommerso».