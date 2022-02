Fisco: intesa tra Roma, Gdf e Agenzia Entrate per contrasto evasione

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero e la disponibilità di beni che agli occhi del Fisco possono far emergere una capacità contributiva mai dichiarata o dichiarata soltanto in parte, nonché il diritto o meno di accedere a benefici e agevolazioni erogate dal comune di Roma Capitale. È su queste direttrici che si muove la nuova convenzione sottoscritta da Roma Capitale con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. L'intesa è stata firmata oggi dal sindaco Roberto Gualtieri, dal direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e dal Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza Generale di Divisione Virgilio Pomponi per combattere l'evasione e l'elusione fiscale nella Capitale.



Lo scambio di informazioni



L'interazione tra le diverse strutture si fonda soprattutto sullo scambio di informazioni e sulla possibilità di effettuare controlli incrociati tali da garantire che i servizi comunali agevolati siano erogati a chi ne ha effettivamente diritto. Il protocollo, di durata triennale, rilancia la collaborazione avviata nel 2008 tra Comune di Roma e Amministrazione finanziaria, adeguandola al contesto attuale e all'evoluzione delle tecnologie informatiche. All'interno dell'attività di scambio di informazioni, sulla base di incongruenze individuate nel corso della propria attività di indagine, Roma Capitale invierà al fisco segnalazioni qualificate, ovvero situazioni che evidenziano comportamenti evasivi e/o elusivi, che l'agenzia delle Entrate potrà poi utilizzare per dare vita ad un accertamento fiscale.



Loading...

Il ritorno dell'accertato

La compartecipazione all'attività di accertamento fiscale avrà un riscontro economico diretto per il Campidoglio. Le maggiori somme accertate e riscosse per effetto delle segnalazioni qualificate andranno ad alimentare le casse di Roma Capitale. In caso di richieste formulate dall'amministrazione finanziaria, il Campidoglio fornirà informazioni e dati sui soggetti coinvolti in controlli della Guardia di Finanza o dell'agenzia delle Entrate. Dal canto suo, la Direzione regionale delle Entrate trasmetterà, in caso di richiesta, le notizie e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di Roma Capitale, sia in relazione all'accertamento sui tributi locali che ai controlli su benefici, esenzioni e agevolazioni spettanti ai cittadini residenti nella Città eterna.



Collaborazione aperta a tutti

Come ha sottolineato il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, «combattere l'evasione fiscale deve essere un interesse prioritario per tutte le amministrazioni locali, perché sottrae risorse alla collettività e costringe dunque a erogare servizi meno efficienti». Non solo. L'invito del direttore delle Entrate è quello di «fare rete, ognuno per la propria parte di competenza, così da dare vita a un contrasto davvero efficace». L'invito diretto a tutti i comuni che vogliono avvalersi delle possibilità offerte dalla legge, che, come detto, prevede vantaggi anche di tipo economico: «come agenzia delle entrate, ci siamo e siamo pronti a mettere a disposizione tutta la competenza e il know-how di cui disponiamo». In sostanza, ha precisato Ruffini «non è solo una questione di legalità ed equità, ma anche di rispetto nei confronti dei cittadini onesti, che hanno tutto il diritto di sentirsi tutelati dalle istituzioni».



Contrasto alle frodi e verifiche aeree

Con l'intesa firmata oggi, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma si impegna altresì a collaborare con Roma Capitale per individuare eventuali frodi. Inoltre, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia si occuperà delle eventuali attività di osservazione aerea che possano risultare utili allo svolgimento delle attività di controllo. Tra le altre attività affidate alle Fiamme Gialle anche i controlli svolti dai reparti territoriali in grado di fornire e sviluppare le segnalazioni qualificate ricevute da Roma Capitale. Previsto, infine, un dialogo continuo tra Gdf e le strutture territoriali delle Entrate sui risultati delle attività ispettive poste in essere dopo la ricezione delle segnalazioni. «L'evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina il rapporto tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli», ha sottolineato il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza Generale di Divisione Virgilio Pomponi. E ha aggiunto «il ruolo che i reparti della Guardia di Finanza della Capitale svolgeranno nell’ambito del protocollo d’intesa sarà di natura prettamente investigativa, per rafforzare il contrasto all’evasione dei tributi erariali e locali e per restituire ai cittadini romani, sotto forma di servizi più efficienti, le risorse indebitamente sottratte all’amministrazione comunale».