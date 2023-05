Fisco, ipotesi stop al superbollo per le auto di lusso. Come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via l’«odioso superbollo»: significa «dare ossigeno al mercato, sostenere nei fatti un settore prezioso come l’automotive che coinvolge, in modo diretto e indiretto, milioni di famiglie». Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini ribadisce così la decisione del governo di intervenire via delega fiscale (per la cui piena attuazione il governo si è dato un orizzonte di due anni) sulle cosiddette “microtasse” a partire proprio dal superbollo. Una misura sul piano politico fortemente sostenuta da Gusmeroli della Lega e Marattin di Italia viva.

Le entrate del superbollo

Le entrate del superbollo per lo Stato rappresentano poco più di 100 milioni di euro all’anno. Cifra che potrebbe essere recuperata in altro modo, liberando così il mercato delle auto più potenti di 185 kW.

Il plauso dell’Aci

Ma subito promossa anche dall’Aci: “Finalmente! Dopo ben 11 anni, si mette mano al superbollo dell’auto, una tassa tanto iniqua quanto inutile”, plaude il presidente Angelo Sticchi Damiani, che già ringrazia il governo per aver capito l’ “anomalia” di questa tassa applicata alle vetture con potenza superiore ai 185 kW (auto di lusso, veicoli sportivi e supercar, ma anche suv di grandi dimensioni).

I tentativi di abolizione andati a vuoto

Di abolizione del superbollo se ne parla da anni. La prima volta è stata nel 2013, con parlamentari e associazioni di settore a chiedere a gran voce al Governo guidato da Enrico Letta. Sappiamo tutti come è andata. Da lì ciclicamente il tema è tornato in auge, con promesse elettorali poi disattese, disegni di legge finiti nel dimenticatoio e così via.

Ora il vice ministro Leo, rispondendo alla domanda su micro tributi e superbollo posta da Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia, ha detto: »Penso che i tempi siano maturi per portare ordine in questa materia».

Come funziona

Introdotto nel 2011 dal Governo Monti, il superbollo prevede il pagamento di 10 euro al kW per kW superiore a 185 (251 CV). Potenza ormai raggiunta anche da compatte (la Volkswagen Golf R arriva a 333 CV) e superata di slancio da berline medie, SUV e via dicendo. Anche se spesso c’è il “trucco”. Il superbollo (così come il normale bollo auto) si applica infatti ai soli motori termici; non alla parte elettrica. Così, per esempio, una berlina plug-in come la Peugeot 508 PSE non sa nemmeno cosa sia il superbollo, nonostante la potenza di 360 CV (264 kW). Questo perché il 1.6 benzina arriva a 200 CV, mentre gli altri 160 CV sono frutto dei motori elettrici.