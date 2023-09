Fisco, Leo: nessuna voluntary disclosure su contanti e valori

Dichiarazione spontaneasu somme mai dichiarate

Secondo il Corriere della Sera la misura allo studio sarebbe una dichiarazione spontanea del cittadino relativa a somme in contanti mai dichiarate al fisco. «L’impostazione, allo stadio attuale, - scrive il quotidiano - prevede per l’emersione del contante un prelievo del 26% delle somme di annualità accertabili; in altri termini, le somme delle quali il contribuente è in grado di spiegare il momento in cui sono state guadagnate. Quanto alle somme di annualità non accertabili, delle quali non si può risalire all’origine nel tempo, esse sarebbero regolarizzate accanto a quelle accertabili senza prelievo».

In pratica, un contribuente che avesse diecimila euro di cui può giustificare il momento del guadagno e altri diecimila di cui non può, sarebbe in grado di regolarizzare ventimila euro detenuti in nero versandone appena 2.600. Secondo il Corriere,«Leo prevede che il contribuente sia esposto ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per le somme regolarizzate con aliquota zero». Sarebbero peraltro allo studio anche filtri per evitare che dell’operazione di regolarizzazione approfitti la criminalità organizzata. L’incasso di cui parla il quotidiano, che ricorda le stime dell’ex procuratore di Milano Francesco Greco di 200-300 miliardi di tesoro nascosto degli italiani, di cui 150 liquidi, è di oltre dieci miliardi. L’ipotesi è che la norma possa entrare in manovra nel corso dell’iter parlamentare e non come misura originale del ddl messo a punto dal governo.

