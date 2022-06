Letta, Conte e Salvini: serve un forte taglio del cuneo fiscale. Bonomi: fatelo lunedì

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un intervento choc sul cuneo fiscale. Le forze che sostengono la maggioranza si ritrovano d’accordo per un intervento radicale sul costo del lavoro. La convergenza è andata in scena a Rapallo dove è in corso i. l 51° convegno Giovani di Confindustria. Per primo arriva la proposta dal segretario del Pd, Enrico Letta. «Propongo da qui - ha detto l’ex premier - un patto tra governo e parti sociali: mettiamo il grosso delle risorse del bilancio sulla riduzione del costo del lavoro». D’accordo Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle («deve essere incisivo»). Sull’idea di un intervento si è detto d’accordo il leader della Lega Matteo Salvini ma aggiunge la pace fiscale. «Serve un concordato fiscale, un patto fiscale tra cittadini, Equitalia e Agenzia delle Entrate - ha detto il leader della Lega a margine del convegno - perché ci sono 15 milioni di italiani in ostaggio dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia che dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso non ce la fanno».

«Tutti qui hanno affermato che sono d’accordo sul taglio del cuneo fiscale, ed io sono contento. E quindi lunedì mi aspetto che questa cosa venga fatta». Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea chiudendo il convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo dove, tra ieri ed oggi, sono intervenuti sei leader di partito.

Loading...

Bonomi incontra leader politica, priorità cuneo e energia



Il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria è anche l’occasione per uno scambio di idee riservato tra il presidente di Confindustria e i leader dei partiti intervenuti. Carlo Bonomi ha ricevuto personalmente Giorgia Meloni e Antonio Tajani venerdì 24 giugno, Enrico Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi (Giuseppe Conte è invece intervenuto in videocollegamento) sabato 25 giugno: con tutti c’è stato il tempo per una breve chiacchierata in una sala riservata. Sul tavolo, da quanto trapela, tra un caffè e la semplice cortesia di ospitalità, ci sarebbe stato spazio anche per un veloce confronto sui temi caldi del pressing di Confindustria su Governo e politica, a partire proprio dalla proposta per un taglio del cuneo contributivo da 16 miliardi che vada per due terzi a vantaggio dei salari dei lavoratori e per un terzo ad alleggerire il costo del lavoro per le imprese. E sull’emergenza energia, per l’impatto dell’impennata di costi su imprese e crescita, e per il tema di come garantire le forniture del gas e come contenerne il prezzo con un price cap o con una piattaforma di mercato regolamentata a livello europeo.

Letta: su tetto del gas bicchiere mezzo vuoto

Parlando di retribuzioni e lavoro Letta ha sottolineato che «esiste un’importante parte che non ce la fa: è un interesse di tutti aiutarla. Ma non confondere questa scelta con le politiche lavorative che devono essere incentivanti». Il segretario del Pd ha parlato anche di Pnrr: a noi dell’Europa meridionale «ci considerano meno credibili perché abbiamo un debito alto e per come come usiamo i fondi europei» e invece «ora abbiamo il più grande investimento di lungo periodo per l’Italia. Abbiamo parlato fin troppo di Pnrr. Ora utilizziamo bene quei fondi, altrimenti i nord europei faranno quello che hanno fatto ieri».

Quanto all questione energetica Letta ha riconosciuto che «sul tetto del gas oggi il bicchiere è mezzo vuoto perché il tema di fondo è la necessità di una decisione comune, forte, europea. La questione del tetto del gas rimane tutta aperta, ci sono le condizioni però non bisogna perdere tempo quindi dobbiamo continuare il pressing molto positivo che Draghi ha portato avanti sui Paesi del Nord Europa e bisogna convincere i tedeschi soprattutto che questa volta intervenire dopo, come fatto in passato, sarebbe un errore. Bisogna intervenire preventivamente. Noi sosteniamo la linea di Draghi».