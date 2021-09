Fisco, Minenna: «Nell’anno del Covid gettito erariale da oltre 62 miliardi»

4' di lettura

«Anche in un anno particolare come quello della pandemia, raccolta di oltre 60 miliardi di euro di gettito erariale». Lo ha detto il direttore generale dell'Adm Marcello Minenna, presentando i dati del “Libro Blu 2020” dell’Agenzia, il report annuale che illustra i risultati operativi conseguiti dall’Agenzia delleaccise, dogane e monopoli (Adm) e delle azioni messe in campo negli ambiti di competenza. Il presidete della Camera Roberto Fico ha chiesto a Governo e Parlamento di valutare «una riforma organica di giochi e scommesse».

Nelle casse dello Stato oltre 62 miliardi

Lo scorso anno l'Asm ha riscosso e versato alle casse dello Stato 62,39 miliardi. Solo dalle accise sui prodotti energetici e sugli alcolici sono arrivati 29,1 miliardi. Cifra che va sommata al contributo che giunge dalle accise e dall’Iva sui tabacchi: 14,06 miliardi. Il contributo all’Erario da attribuire al settore dei giochi è invece pari a 7,24 miliardi di euro. A queste voci si aggiungono infine i diritti doganali, per un valore di 11,9 miliardi di euro (tra dazi e l’Iva sulle importazioni).

Minenna: ruolo nevralgico per la tutela della salute

«Quando, il 31 gennaio 2020, sono stato nominato direttore generale dell'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli sapevo di iniziare una sfida importante per il Paese; non potevo immaginare il ruolo nevralgico che l'Agenzia avrebbe rivestito per la tutela della salute, la sicurezza dei cittadini e il contrasto ai gravi reati in materia di traffico di merci e di valuta derivati dell'emergenza pandemica», ha sottolineato Minenna.

In lieve aumento il gettito del comparto tabacchi

Nel 2020 il gettito del comparto dei tabacchi registra un lieve incremento rispetto al 2019, attestandosi a 14,06 miliardi di euro. Nel libro blu si legge che il 90,12% delle accise e l’84,78% dell'Iva è generato dal consumo di sigarette. L'imposta di consumo, pari allo 0,43% del gettito totale, deriva dalla fiscalità su accessori ai prodotti da fumo e prodotti liquidi da inalazione.

Giochi, in forte calo la raccolta

Nel 2020, tutti i valori del settore Giochi hanno registrato una forte diminuzione rispetto al 2019, calo legato soprattutto alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19: -20,05% per la raccolta, -17,24% per le vincite, -33,23% per la spesa e -36,27% per l'Erario. A pagare maggiormente è stata la riduzione della Raccolta del gioco fisico, pari a -47,2%, dovuta principalmente alla chiusura dei punti gioco sul territorio per un arco temporale di circa 5 mesi durante l'emergenza sanitaria. Conseguentemente, la raccolta del gioco a distanza è aumentata del 35,25% rispetto al 2019, con un incremento di oltre il 30% del numero dei conti di gioco aperti durante l'anno. Tuttavia, il netto spostamento dei volumi di gioco dal canale fisico a quello telematico, non è riuscito a controbilanciare la contrazione della raccolta in valore assoluto, determinando una forte riduzione del gettito erariale.