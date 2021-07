Fisco, i notai restano i più ricchi. Ambulanti, agricoltori e allevatori con i redditi più bassi

Sotto i 15mila euro di reddito dichiarato

Sotto i 15mila euro all’anno di reddito medio dichiarato al Fisco ci sono almeno quattro macro-categorie di attività. A chiudere la classifica generale dei redditi medi c’è l’allevamento (5.100 euro), nonostante la crescita registrata rispetto al periodo d’imposta 2018 quando il settore si attestava a 4.500 euro. Poco più sopra gli agricoltori, che fanno segnare un importo medio dichiarato di 5.900 euro.

Andando verso l’alto la categoria «pesca, piscicoltura e servizi connessi» raggiungono quota 9.400 euro, facendo segnare la crescita percentuale più elevata rispetto all’anno d’imposta 2018 (+118,2%).

Il commercio ambulante

Sono gli ambulanti gli operatori del settore commercio con il reddito medio più basso. Secondo gli Isa 2020 si fermano a 14.800 euro, anche se la crescita è stata dell’11,8 per cento. In questo caso va nuovamente segnalato il possibile effetto della fuga verso la flat tax: da un anno all’altro la platea degli Isa per questo specifico settore si è assottigliata di poco più di 9.200 partite Iva.

Nei forfettari quasi la metà delle partite Iva



Ma questa è ormai una tendenza generalizzata visto che forfettari ed ex minimi sono il 14% delle partite Iva. Come spiega il comunicato del ministero dell’Economia che accompagna la pubblicazione anche degli altri dati sulle dichiarazioni delle attività d’impresa e di lavoro autonomo, «i soggetti aderenti al regime forfetario risultano circa 1,6 milioni (1,8 volte la numerosità del 2018), di cui oltre 800.000 hanno iniziato l'attività nel 2019».

Il reddito imponibile è pari a circa 20 miliardi di euro per un valore medio di 13.895 euro mentre l'imposta sostitutiva del 15% o 5% (per i primi cinque anni di attività) è stata pari a 2,5 miliardi di euro per un valore medio di 1.733 euro.